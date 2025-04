Persisten los problemas de conexión a internet y en el suministro telefónico en gran parte de la Costa da Morte

ANA GARCÍA

Los problemas en el suministro persisten en numerosos puntos de la Costa da Morte casi 24 horas después de producirse el apagón. Las mayores incidencias guardan relación, principalmente, con la ausencia de internet y el servicio telefónico. En Baio, en el Concello de Zas, numerosos negocios y vecinos continúan sin suministro y sin poder desarrollar la actividad con normalidad, tal y como apuntó la autónoma Tatiana Rellán. «Estamos de brazos cruzados na rúa á espera de poder traballar con normalidade». Lo mismo sucede en zonas próximas, como en la capital municipal zasense o en la parroquia de Cesullas, en el vecino municipio de Cabana. Unos fallos, los de internet y telefónico, que fueron muy acusados en Caión (A Laracha), donde hasta las 10.45 horas de este martes los vecinos fueron incapaces de comunicarse con normalidad con familiares, amigos, allegados, clientes o proveedores. En el centro de salud de Carballo también hay problemas para conectarse a la red o para poder comunicarse por teléfono (fijo y móvil). Las incidencias persisten también en lugares de los concellos de Fisterra, Corcubión o Cee.

En lo que respecta al suministro eléctrico no consta a esta hora (11.35 horas) que no haya un solo punto de la Costa da Morte sin suministro. La última zona en reactivarse el servicio fue en la parroquia coristanquesa de Ferreira. Los vecinos de O Piñeiro y O carrizal, entre otros, volvieron a tener luz a las 7.30 horas. El alcalde de Coristanco, Juan García Pose (PP) mostró su malestar porque precisamente en Ferreira se ubica la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), que abastece a la mayor parte de la población coristanquesa: «Non quedamos sen servizo de auga polos pelos. Porque Deus non quixo.... Porque non lle cadrou», dijo.

En Malpica, según apuntó el edil de Obras, Miguel Fernández, el suministro eléctrico quedó completamente restablecido entre las 6.00 y 6.45 horas de esta misma mañana de martes. Según el concejal, no consta que haya lugares sin servicio, y el suministro telefónico y de internet funcionan con relativa normalidad.