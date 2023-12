Los gallegos que van a más de 105

Imagen de archivo del pintor Luis Torras, de Vigo, que acaba de cumplir 111 años M.MORALEJO

Diciembre es un buen mes para ser centenario. Esta semana, el viernes, el pintor vigués Luis Torras cumplió 111 años. Es, en la actualidad, el gallego más longevo. Un día antes, Consolación Paz, de Cambre, llegó a los 110. Ocupa la segunda plaza.

Son cifras respetables, inalcanzables para la inmensa mayoría, pero aún lejos de los 113 a los que llegó Avelina Mouzo Leis, fallecida hace siete años, precisamente a finales de diciembre. Con esos 113, Avelina, natural de Cereixo (Vimianzo) y residente en la vecina A Ponte do Porto (Camariñas), es el récord reciente de Galicia, y posiblemente el absoluto (por unos días no lo es), ya que ahora los controles de documentación por varios frentes son muy precisos, no como en otros tiempos en los que las grandes edades a veces se sostenían solo en un viejo carné.

Claro que todos ellos están a años luz (en esta franja de edad, el tiempo va más despacio y un día equivale a muchos meses de la juventud) de María Branyas Morera, catalana de Olot, quien desde el 17 de enero de este 2023 es la persona viva más longeva del mundo, y de desde abril la más de la historia de España. Tiene ya 116 años, a tres meses de los 117.

Adiós a Avelina, la abuela de Galicia S. G. Rial

Las grandes longevidades son tronos de gloria efímera, dulce pero que se va de repente. Entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, por ejemplo, fallecieron, en menos de dos meses, cinco de las ocho personas más ancianas de Galicia: una de 111, otra de 109 y tres de 108, todas mujeres, y quedaban en su lugar una de 110, uno de 109 (Torras) y otra de 108. Y así, sucesivamente.

Ser centenario ya no llama tanto la atención. Hace 25 años, sí, cuando (según el IGE) había en Galicia 338. Hoy, por primera vez en la historia, hay más de dos mil (2.039). Listas que cambian cada día, pero listas muy indicativas, en caso. Gracias a Miguel Quesada y Emilio Ibáñez González, corresponsales en España del Grupo de Investigación Gerontológico, que se nutren de amplias fuentes de información, se sabe que en Galicia hay casi 30 personas supercentenarias, de más de 105 años. Como siempre, la inmensa mayoría, mujeres. Y no, tampoco nunca hubo nunca tantas.