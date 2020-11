El Paiosaco sumó un punto ante un rival directo, el Estudiantil

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia melissa rodríguez

Carballo / La Voz 01/11/2020 22:56 h

El Paiosaco volvió a sumar, aunque solo un punto, de manera que tiene dos en el casillero. Recibió al Estudiantil, un equipo que ocupaba la última posición en la tabla tras sumar dos derrotas. Pero como ya avanzara el entrenador verdiblanco, Juan Riveiro, era un rival de su liga a tener en cuenta por los numerosos jugadores que lo integran con experiencia en Segunda B. Nada más y nada menos que lejos de la realidad. Aunque los locales llevaron la iniciativa en los primeros compases, pronto los de Santiago le exhibieron su buen trato al balón. No hubo goles ni muchas ocasiones claras en la primera parte para ambos equipos. Las acciones protagonistas llegaron luego de la reanudación, en un segundo período más igualado, con el tanto local de Viqueira a los ocho minutos, y respuesta de Jacobo Millán al rato de salir al campo en sustitución de Antón Vilas. Con tablas finalizó el duelo.

Hubo un buen ambiente entre la afición local, con mascarillas personalizadas y fotos incluidas con los jugadores al término del choque.

Ficha

PAIOSACO (1): Rama; Nico Madero, Edu Días, Pablo (Beto, min. 75), Juanma, Iván Amor, Moure, Verdejo (Ventola, min. 70), Tani (Josiño, min. 70), Viqueira (Jesús Sayés, min. 61) y Litos (Modia, min. 61).

ESTUDIANTIL (1): Óscar Santiago; Iago Neira, Toño Vázquez, Trapero, Manu Rodríguez, Ramón Tressoldi, José Moreira, Roca, Akisko (Sebas Cid, min. 34), Oli y Antón Vilas (Jacobo Millán, min. 61).

GOLES: 1-0, min. 53: Viqueira. 1-1, min. 71: Jacobo.

ÁRBITRO: Amonestó a Nico, Viqueira y Litos por los locales, y a Iago, Toño, Trapero y Akisko, por los visitantes.

INCIDENCIAS: Partido disputado en A Porta Santa con una muy buena entrada dentro del aforo permitido por las restricciones de la pandemia. Orballó por momentos.

Con la entrada de Josiño, los locales se volcaron en el ataque

Tuvo el Estudiantil la primera llegada al área contraria con un remate de Ramón Tressoldi a un centro desde la banda izquierda, que Rama paró. Un minuto después ambos jugadores volvieron a ser protagonistas. Pese a que era el Paiosaco quien llevaba la iniciativa, el Estudiantil haciendo menos lograba acechar más. Los visitantes tocaban mucho el balón. Cumplido el primer cuarto de hora, Iván Amor hizo un control y disparó desde dentro del área, pero la cogió Óscar.

Desde ese momento, el duelo estuvo más disputado por ambos equipos, aunque poco a poco los santiagueses se hicieron con el control. Los locales no lograban avanzar en el ataque y, como consecuencia, no fueron capaces de efectuar más tiros a portería. En cambio, el adversario, a la media hora, volvió a amenazar la portería defendida por Rama, pero Tressoldi remató alto.

Juan Riveiro siguió apostando por el 4-4-2, pero hizo cambios en el once. Pablo, Nico, Edu y Juanma jugaron atrás; Moure y Verdejo en el centro; Tani y Litos, en las bandas; Viqueira de mediapunta; e Iván Amor, arriba. Fueron titulares Pablo, Viqueira y Tani en lugar de Josiño, Casariego y Ventola,; Rama estrenó titularidad en la portería. Por su parte, Gonzalo Lestayo dispuso un 5-3-2 sobre el césped con Toño, Roca y Trapero de centrales; Oli e Iago de carrileros; el carballés More de pivote defensivo; Akisko y Manu de mediocentros, y Ramón y Antón de delanteros. Al descanso se impuso el 0-0.

Ambos equipos regresaron al campo con los mismos jugadores y la misma táctica. Las sustituciones, sobre todo en el cuadro local en la zona de ataque, llegaron con el paso de los minutos. El partido se reinició más igualado, aunque pronto Iván Amor se la centró a Viqueira desde la banda derecha y la jugada acabó en gol. No obstante, acto seguido Rama y el travesaño evitaron un lanzamiento de falta de Antón al borde del área. El guardameta local incluso hizo otra gran intervención, pero en el minuto 70 llegó el 1-1 en las botas de Jacobo. Se quedó solo ante Rama y lo batió.

Cuatro centros destacados

Fue con la entrada de Josiño cuando el Paiosaco se volcó en el ataque. Desde la banda izquierda hizo cuatro centros que no tuvieron el desenlace esperado, como un remate de Iván Amor alto que tenía que haber acabado en la red. No obstante, el Estudiantil siguió haciendo de las suyas, como un disparo de Edu que, de nuevo, el arquero evitó, aunque bajó una marcha. Dos tiros de Juanma se marcharon fuera.