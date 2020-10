El difícil balance

0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 25/10/2020 17:22 h

La pandemia avanza y eso conlleva que las Administraciones tomen nuevas restricciones que, una vez más, ponen en jaque a la hostelería. Los propios responsables del sector reconocen que en muchas ocasiones la gente se relaja. «No puedes estar de pie», «las mesas no se pueden juntar», son algunas de las frases que repiten desde los bares, que tratan de buscar un equilibrio para poder vivir de su negocio, sin perder clientes, algunos ofendidos por que les digan lo que no pueden hacer sin ser conscientes de que, si no hacen caso, tal vez se queden para siempre sin su café. El balance es difícil.