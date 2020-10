Misma distribución, pero puestos reducidos, en la feria de A Milagrosa

0

La Voz de Galicia

carballo / la voz 23/10/2020 23:18 h

En la feria de A Milagrosa (Carballo) que se llevará a cabo este domingo se mantendrá la misma distribución que en las últimas semanas, pero con puestos reducidos. Los de diez metros serán de seis y los de seis pasarán a ser de cuatro. Así se acordó en una nueva reunión entre representantes del sector de la venta ambulante y del Concello carballés, que se viene a sumar a otras ya mantenidas en las últimas semanas, toda vez que este mercado sufre especialmente las consecuencias de las medidas de prevención del covid. Llevarlo a cabo, no obstante, es fundamental para que 150 familias mantengan su actividad. «A orde pola que se establecen medidas específicas de prevención do coronavirus que publicou a Xunta de Galicia esta mesma semana ofrece aos concellos a posibilidade de articular medidas para compensar ás limitacións que afectan ás feiras. Na Praza do Concello xa está fixada unha distribución que garante as distancias de seguridade, e no Campo da Feira tamén se cumprirán coa redución do tamaño dos postos», detallaron desde el consistorio.

El edil de Feiras e Mercados, Juan Seoane, presente en la reunión de este viernes, agradeció la colaboración y disposición del sector para lograr que las ferias sean seguras. «Neste sentido lembramos que tanto vendedores coma compradores deben respectar as medidas de prevención da covid-19, utilizando mascarillas, realizando unha hixiene axeitada de mans, evitando tocar os produtos e respectando as distancias», añaden.