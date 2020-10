0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Vicente de Lema

Carballo / La Voz 09/10/2020 15:31 h

Non todo pode ser laiarse e queixarse por mor do coronavirus. A vida ten que seguir, cos protocolos e as medidas sanitarias necesarias e incluso co máximo rigor posible, pero o corazón ten que continuar latexando. Outra cousa son os excesos, as aglomeracións sen sentido e a ausencia total de responsabilidade como se ten visto en moitos lugares nestes últimos meses. A mellor vacina é o sentido común e o respecto á enfermidade e aos demais. Fóra de aí, segue habendo moitas oportunidades para a vida. Os exemplos están á vista. Neste pasado verán, un par de ducias de persoas puideron asistir a un concerto na Carballeira de Baio. Antía Muíño e a súa guitarra competiron coa fermosura do lugar. Una especie de Billie Holliday da Costa da Morte foi debullando cancións á beira do río Grande do Porto. A voz soaba coa harmonía da auga saltando entre as pedras. A vida é como un sorbo breve, un momento de música debaixo dos carballos. Unha guitarra cantando ou xemendo por momentos. A cultura é segura e non hai nada tan gratificante como un concerto no medio da natureza para amainar as desilusións desta pandemia. Houbo moitos concellos que durante o verán non fixeron nada. Puido ser unha desculpa ou unha falta de previsión, pero outros si estiveron a altura. Sen cultura non seriamos seres sociais. Hai poucas cousas tan gratificantes como escoitar a Carlos Núñez nunha igrexa na que se fusiona o gótico co barroco, e co Beethoven máis celta da historia. Ou os Vieiras e Vieiros de Luar na Lubre, os sons dun camiño de séculos, en Fisterra, fronte ao Pindo inmenso.