«En España é inviable investigar sobre o covid, a calidade dos datos é moi mala»

La Voz de Galicia Marta López

Carballo / La Voz 04/10/2020 15:22 h

Isabel Fuentes Santos, de 41 anos e natural de Soesto, traballa no Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) de Vigo dende hai dez anos, aínda que en realidade é formada en Matemáticas e experta en estatística e investigación operativa, contido sobre o que versou a súa tese. Moi interesada en aspectos relacionados co medio ambiente, analizou datos de incendios en Galicia e na actualidade estuda o efecto do cambio climático na acuicultura de mexillón, nun grupo coordinado por Uxío Labarta, Xosé Antón Álvarez e María José Fernández. Tamén colabora nun proxecto relacionado cos crimes na cidade de Río de Xaneiro.

-A acuicultura de mexillón e as matemáticas non teñen, a priori, moita relación.

-Ao final toda investigación ten estatística por detrás, que é o meu campo de traballo. Tendo un grupo multidisciplinar non necesito ser experta en bioloxía, nin os compañeiros expertos en estatística. Cos seus datos e as preguntas que se fan nas súas investigacións, eu podo darlles as ferramentas que mellor se adapten a iso.

-Como chegou ao CSIC?

-Pois viña para seis meses e aquí estou, dez anos despois. Contactáronme a través dun profesor da facultade de Enxeñaría Forestal de Lugo co que estaba colaborando analizando datos de lumes, e integreime no grupo de acuicultura. Conseguín combinar estatística e medio ambiente, que creo que é algo bastante interesante e sempre me gustou.

-En que traballan na actualidade?

-O meu grupo colabora con Proinsa, que é a empresa que ten o 80 % das bateas da ría de Ares. O antigo dono, xa falecido, tiña bastante interese na investigación e colaboran dende hai vinte anos. Na actualidade analizamos o efecto do cambio climático na acuicultura de mexillón, tratando de estimar se ten pegada de carbono negativa. No proceso de formación da cuncha, este bivalvo capta dióxido de carbono (da auga pero, en definitiva, da atmosfera), co cal se o lográsemos converter nun produto non perecedeiro, ademais de ter beneficios para o medio ambiente, as compañías tamén poderían acceder a axudas por ter pegada de carbono negativa. Xa hai algún proxecto para aproveitar a cuncha do mexillón no sector da construción.

Tamén analizamos os efectos do cambio climático na propia costa, no sistema de afloramento, pero hai aínda moita investigación por facer, xa que os modelos que hai están feitos a nivel global e precisariámolos rexionais. Cando fas unha investigación partes dunha pregunta, pero polo camiño xorden outras vinte.

-Que tipo de aplicacións prácticas poderían ter estes estudos?

-Outra das claves do noso traballo estaría en buscar un sistema de predición de peches por marea vermella, que é o que máis lle afecta aos produtores. Pero temos un problema bastante grande, que é a escaseza de datos. O Intecmar fai mostraxes da cantidade de fitoplancton tóxico que hai na auga, e tamén da toxicidade dos propios mexillóns antes de pechar, pero non comparten esa información. De nada serve ter datos se se gardan nun caixón, e de acordo coa normativa europea deberiamos ter moita máis dispoñibilidade da que temos. En Estados Unidos, noutros tempos nos que aínda non estaba Trump, as Administracións ían ás universidades a levarlles datos para que os investigadores os analizasen. Aquí temos que andar mendigando, como sucede co coronavirus. En España é inviable investigar sobre o covid-19 porque a calidade dos datos é bastante mala. Ata en Río de Xaneiro, nun país que se supón que está menos desenvolvido, dispoñen de información da incidencia da pandemia por barrios, e actualizada diariamente.

-Tivo que facer formación complementaria para entrar a formar parte do grupo do CSIC? En bioloxía, por exemplo.

-Ao principio escapábanseme por completo moitos conceptos. O mexillón coñecíao do prato, a verdade [ri]. Pero creo que unha das vantaxes que se pode dicir que temos os matemáticos é que desenvolvemos moito a capacidade de abstracción. En verdade dá igual que sexan datos de acuicultura, incendios, covid-19 ou crimes. Se teñen unhas determinadas propiedades, eu pódolles aplicar unha metodoloxía e tratar de desenvolver algo novo para eses datos. Co tempo, e ao estar nun grupo de traballo multidisciplinar, fun asimilando cousas e, despois de 10 anos, algo sempre se che vai quedando.

«Os estudos de incendios que hai baséanse na meteoroloxía, pero aquí son provocados»

Ademais do seu labor no CSIC, a laxense Isabel Fuentes sigue colaborando co departamento de Estatística da Universidade de Santiago e está integrada no grupo de investigación Midestya, que dirixe Wenceslao González Manteiga, traballando en inferencia estatística espazo-temporal.

-Ten máis frontes abertos, ademais do estudo dos bivalvos.

-Si. Estou, por exemplo, colaborando co profesor Jorge Zubelli, do IMPA de Brasil, estudando datos de crimes en Río de Xaneiro. A través dunha aplicación móbil, os usuarios introducen unha alerta cada vez que se topan cun tiroteo, e esa alerta chégalle ao resto de usuarios avisándoos de que non pasen por alí. En 2017, o primeiro ano que tivemos completo, houbo arredor duns 5.000 tiroteos en Río.

-Sería viable extrapolar ese modelo a algunha cidade española?

-O meu director da tese, que é de Castellón, comentoume que alí tiñan un proxecto no que, colaborando coa policía, analizaban os datos das chamadas ao 112 por delitos menores. O problema das aplicacións é que a xente non as quere instalar por medo a que lle rouben datos. Todos teñen Facebook e Tik Tok, pero se teñen que instalar o Radar Covid xa...

-Tamén traballou con datos de lumes en Galicia.

-Si, aínda que nese caso os estudos e modelos de predición que hai baséanse en condicións meteorolóxicas, e o problema é que en Galicia a maioría dos incendios son intencionados. A vontade humana é moi difícil de predicir, pero enfrontámonos de novo ao mesmo problema: a complicación para acceder aos datos.

-Vén moito por Soesto?

-Si. Intento ir cada dúas ou tres semanas, ou incluso máis frecuentemente en verán. Vigo está moi ben, pero a praia de Soesto... é a praia de Soesto! [ri]. Co covid, estiven de marzo ata case xullo sen poder vir.