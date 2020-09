El Fabril, segundo rival del Bergan en esta atípica pretemporada

0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 25/09/2020 20:24 h

A la espera de lo que suceda con el fútbol aficionado, donde una treintena de clubes de la Costa da Morte ya han instado a la Federación Galega y a la Consellería de Sanidade a que paralicen el inicio de los entrenamientos (individuales y colectivos) y las competiciones en Primera, Segunda y Tercera Autonómica por la incidencia del covid-19 en la zona, los tres equipos de la Costa da Morte con representación en la Tercera División (Nacional) continúan con su plan de preparación en lo que está siendo, sin duda, una pretemporada atípica, con vistas al arranque de la liga, prevista, en principio, para el 18 de octubre.

El Bergantiños, que arrancó el pasado fin de semana su particular rodaje contra el Paiosaco (2-2) en el municipal de As Eiroas, volverá a jugar un segundo amistoso: sera precisamente este sábado, a partir de las 11.00 horas, y también en As Eiroas: enfrente estará el Fabril.

El cuadro rojillo dejó buenas sensaciones en su debut (igual que el Paiosaco). Faltó, como es lógico, cierta continuidad en el juego, la precisión en algunos pases y la condición física, pero los fichajes ofrecieron detalles de gran calidad. José Luis Lemos continúa con el ensamblaje del equipo que, salvo cambios de última hora, mantendrá el esquema del primer duelo de pretemporada: un 4-2-3-1, es decir, con dos mediocentros y un equipo abierto en la zona de ataque.

Lemos comentó que se encontraba muy satisfecho con el trabajo realizado por todos los jugadores, «tanto los nuevos como los que ya estaban la temporada pasada». Explicó que el objetivo ahora es preparar bien a los jugadores después de seis meses sin competir (la última jornada de Tercera se disputó el fin de semana del 7-8 de marzo).

Grave lesión de Rubén

La nota negativa de este inicio de pretemporada la protagonizó Rubén, el lateral derecho de 20 años, recién fichado del Conxo de División de Honor. Se rompió el cruzado de la rodilla derecha, una lesión que lo apartará de los terrenos de juego como mínimo seis meses, tal y como avanzó el preparador. La grave lesión se produjo precisamente el pasado sábado durante el partido jugado contra el Paiosaco, en una acción completamente fortuita. Sobre el estado de ánimo del jugador, el técnico rojillo apuntó: «El primer día estuvo mal, pero según transcurrían los días se fue animando. Vino un par de veces por As Eiroas y ya se le realizó la resonancia, que parece confirmar lo que ya sospechábamos en un primer momento».

Con respecto a la posibilidad de fichar a un jugador para sustituir a Rubén, el preparador del Bergantiños no lo ha descartado, aunque antes de dar ese paso prefiere valorar todas las opciones.

Para este amistoso contra el filial herculino, Lemos cuenta con todos los que participaron en el choque contra el Paiosaco, salvo el lesionado Rubén, cuya plaza será cubierta por Diego, un joven cedido al Sofán que se desenvuelve en las mismas posiciones: lateral derecho y central.

Valerón y Manuel Pablo serán los alicientes de un encuentro abierto al público

El de este sábado será el amistoso de los alicientes. El primero, porque será el segundo partido del Bergantiños desde el mes de marzo. El segundo, porque será a puerta abierta. Y el tercero, porque en As Eiroas se prevé la presencia de dos históricos del club blanquiazul: Valerón y Manuel Pablo.

Pero vayamos por partes. El encuentro amistoso será a puerta abierta. El club ya anunció que podrán asistir un máximo de 200 socios y la entrada será gratuita. Eso sí, el aforo será limitado por los protocolos relacionados con el covid-19.

Los abonados deberán retirar las localidades en la taquilla de As Eiroas el jueves y el viernes en el horario establecido de 19.30 a 21.00 horas. Para ello será obligatorio presentar el carné de socio de la pasada temporada. Solo se podrá acceder al recinto mostrando entrada y documento de socio. Para el club carballés, este amistoso supone un verdadero examen que hay que aprobar, una especie de simulacro de lo que se vaticina para los próximos meses, de ahí que desde la entidad se reclame responsabilidad a los que acudan a ver el encuentro.

Y por último, la más que previsible presencia, como técnicos en el banquillo del Fabril, de dos ilustres del deportivismo: Valerón y Manuel Pablo, quienes cogieron la riendas del equipo este curso y que serán, sin duda, dos de los atractivos de este amistoso entre dos equipos que, salvo que la pandemia diga lo contrario, se verán las caras este curso en la Tercera División.

Derbi en la jornada inaugural

Por otra parte, en la sede de la federación se celebró ayer el sorteo del calendario en Tercera División y en la primera jornada (18 octubre) ya habrá derbi en A Porta Santa: Paiosaco-Bergantiños. El recién ascendido Fisterra viajará a tierras lucenses para medirse al Polvorín.