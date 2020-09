El BNG muxián incide en recuperar la antigua estética de la Fonte da Pel

0

La Voz de Galicia P. Blanco

carballo / la voz 15/09/2020 23:48 h

La recuperación de viejas fuentes rurales en Muxía es algo que no disgusta a nadie, pero el asunto ha dado de qué hablar. El BNG, que lleva años reivindicando la puesta en valor del patrimonio y que por tanto celebra ahora la puesta en marcha de esta iniciativa, como decía ayer Carlos Fernández, portavoz, desaría también que «vaian limpando os camiños entre elas, establecendo vieiros sinalizados para realizar andainas ou rutas cicloturistas que favorezan que visitantes e peregrinos descubran os lugares de alto valor paisaxístico, etnográfico e patrimonial do municipio».

Así lo decían en un comunicado en el que solicitaban, sobre todo, actuaciones urgentes en la Fonte da Pel y en la de la Horta do Cura, reivindicando que la primera, de la que hay documentos ya del siglo XII, se devuelva a su estética original, la que tenía «antes da desfeita á que foi sometida». Toba explicó el lunes que el arreglo de este entorno figura en el plan cofinanciado por la Deputación, pero desde las filas nacionalistas inciden en que no ha de ser una intervención meramente ornamental, sino de recuperación de la morfología que antaño tenía este lugar emblemático para las peregrinaciones xacobeas.

Era más baño que fuente, usado por los peregrinos antes de entrar al sagrado lugar de A Barca, como recordaba Mercé Barrientos, que es coautora de Fontes rumorosas do Concello de Muxía. La Fonte da Pel no se incluye en esta publicación, pues se centraba en otras más recientes, por distintas parroquias, y también por su especificidad. Fue tapiada por miedo a contagios en el siglo XIX, pues muchos caminantes llegaban enfermos, y descubierta de nuevo en 1925, conservándose hasta hace pocos años, cuando temporales y una actuación vandálica acabaron casi por destruirla. Es un daño al patrimonio que para el BNG merece ser reparado, localizando las piedras originales, diseminadas por el entorno, y recuperando la apariencia primigenia.

En la presentación de la obra mencionada, de otro lado, Barrientos interpeló al alcalde y ediles a recuperar las fuentes rurales, y Toba entendió que no procedían tales declaraciones sin haber preguntando si tenía planes para ellas. Barrientos, que ahora ve estos trabajos que están en marcha en Leis, por ejemplo, aunque el alcalde descarta que tengan que ver con el libro, insiste: «A auga non ten prezo, pero ten valor, e estes son espazos esenciais, extraordinarios, con camiños marabillosos entre as fontes». Sobre la Horta do Cura, Toba indicó que, según le trasladó el párroco, está ya seca hace tiempo.

Tampoco Carlos Fernández, finalmente, entiende que el regidor se haya tomado aquella presentación como algo personal, al igual que el comunicado emitido sobre la Fonte da Pel. Asegura que su petición de rehabilitación de las fuentes "non vai contra ningúen, porque é algo que vén de anos" e incide en que lo importante es el espacio mencionado y, en definitiva, "escoitar ás persoas".