Nuevo paso adelante en las obras del futuro parque comercial de A Revolta, en Carballo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 18/08/2020 19:10 h

La larga tramitación necesaria para la construcción del futuro parque comercial de A Revolta, en Carballo, dio ayer otro paso adelante. No decisivo, pero necesario en la escalada de requisitos para una obra de esta envergadura, y más si, como es el caso, en medio ha habido cambios en el diseño (reducción de una planta, entre otros, y modificaciones en la delimitación), y también variación en el sistema de actuación urbanística, que ahora será de concierto. De momento, todo lo que se ve junto a la AC-552 es el enorme movimiento de tierras en la parcela, con el que la promotora, Parque Comercial A Revolta, lleva meses, tras un largo parón.

El paso de ayer no es otro que la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la aprobación definitiva del expediente del plan parcial, que ya había sido aprobado por el pleno en junio. También se hicieron públicas las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan, que no son pocas: zonas vedes, vegetación, tratamiento del suelo, consumo final de energía, flujos y transportes que se van a generar hacia ese punto, niveles sonoros, residuos... Queda aún bastante que hacer en este sentido, al margen del propio proyecto de urbanización y la autorización comercial autonómica. No es cosa de días, realmente. Pero lo principal está hecho, lo demás viene reglado si se cumplen todos los requisitos y por eso los promotores anunciaron ayer que este próximo mes de septiembre se presentará públicamente el proyecto: nuevo diseño (con la recreación virtual diferente a la presentada inicialmente), características de usos, empresas... La zona de A Revolta cambiará mucho en todo su conjunto, ya que se incluye una nueva rotonda de acceso que debería estar lista antes del final de año como mucho (ya se verá), además del nuevo carril peatonal y ciclista.

Las previsiones apuntan a un presupuesto total que rondará los 20 millones de euros, con 300 empleos. La superficie total está en los 50.000 metros cuadrados. ¿Y la apertura? Posiblemente en las Navidades del 2022.