Lois García Carballido renuncia a su sueldo y solicita su reingreso en el instituto

La Voz de Galicia

29/07/2020 10:08 h

El alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, emitió ayer por la tarde un comunicado para anunciar que renuncia a su sueldo y que ya había solicitado su reingreso en el instituto pontecesán. Horas antes aseguró que estaba reunido con la comisión ejecutiva provincial del PSOE. Según él, los ediles de su grupo que votaron a favor de la moción de APIN-SON «son os que teñen que explicar os motivos».

El regidor destaca en sus palabras que estuvo nueve años ligado a la política local sin cobrar, de los que tres fueron como alcalde. Asimismo echa en cara al portavoz del grupo impulsor de la rebaja que, «mentres, Pose Verdes cobraba un soldo de tenente de alcalde que empalmou logo coa súa xubilación». Recalca que tanto él como su mujer son profesores de inglés en el IES Eduardo Pondal «por oposición», y que, «afortunadamente», no necesitan los ingresos del Concello.

Carballido centra gran parte de su discurso en todo lo que logró en este tiempo: «Estes 9 anos de compromiso absoluto cos veciños e veciñas de Ponteceso tiveron como recompensa unha maioría. O pobo deulle ao PSOE unha vitoria incontestable, gañando en todas as mesas electorais. No último tramo do mandato, o Concello colleu un grande impulso con melloras en infraestruturas, deportes, cultura e turismo. O emprego foi sempre a prioridade». Y ya centrándose en el tema que lo llevó a escribir esas líneas, dice alto y claro y orgulloso: «Ter un alcalde con dedicación ao Concello favoreceu as xestións para conseguir facer realidade subvencións e obras por millóns de euros. Quitarme o soldo non prexudica ó alcalde, senón ao Concello».

Lois García comunica que continuará como alcalde, aunque compaginará esta ocupación con la de dar clases en el centro educativo. También informa que seguirá con el mismo proyecto que hasta ahora. En este sentido lanza un mensaje para sus compañeros de equipo: «Os e as que teñan un proxecto diferente, que o expoñan, que nomeen un líder e que busquen o apoio da xente. As iniciativas que sexan para mellorar o Concello van contar co meu respaldo, e espero tamén contar co respaldo de toda a corporación, para facer do noso Concello un modelo de benestar e desenvolvemento». Por último, da las gracias a toda la gente que apoyó sus proyectos, en el pasado y en el presente.