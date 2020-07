El fútbol da Costa se vuelca con el Deportivo por el caso del Fuenlabrada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. R.

carballo / la voz 25/07/2020 18:41 h

La injusticia que vive el Deportivo con el caso del Fuenlabrada no ha pasado desapercibida en la zona. Veintisiete clubes de la comarca junto a otros once de Barbanza han lanzado un mensaje de apoyo al Dépor en representación del fútbol da Costa.

«Aquí sentimos o fútbol de xeito especial, e ese sentimento levámolo canda nós en incontables ocasións ata o estadio de Riazor», empieza diciendo el comunicado. «Ante as graves consecuencias que esa inexistente derradeira xornada de liga en Segunda División pode carrexar para o equipo herculino, o fútbol da Costa da Morte apoia as medidas levadas a cabo polo club e as institucións, dispostas a esixir todas as responsabilidades que sexan precisas», continúa.

Entidades como el Bergantiños, el Baio, el Dumbría, el Cee y muchas más ponen sobre la mesa en estos momentos de dificultad valores como la solidaridad, la vecindad y la igualdad. «Todos os asinantes estamos co Dépor, todos na Costa da Morte vestimos neste intre a camisola branquiazul», concluye.