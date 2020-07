La participación en la Costa da Morte al mediodía aumentó en tres puntos con respecto al 2016

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

carballo / la voz 12/07/2020 13:39 h

Largas colas por momentos y mucha mascarilla puesta. Así arrancó la jornada electoral en la Costa da Morte. Precauciones máximas para evitar contagios. Colegios electorales con entradas y salidas diferenciadas, mucha señalización, horizontal y vertical, indicando la separación entre votantes. Nada de niños acompañando a los mayores, algo que ha restado algo de festividad a una jornada como esta, y sobre todo, mucha mascarilla, gel hidroalcohólico y guantes de plástico, en muchos casos, con el apoyo y la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, sobre todo con los más mayores.

No valía otra mascarilla que no fuera la quirúrgica. Si no era la de color azul claro, en los colegios electorales ofrecían una por votante. También muchas indicaciones para el uso de guantes si se optó por coger el voto en el mismo colegio, aunque, visto lo visto, y por temor a los contagios, la mayor parte de los que ejercieron su derecho al voto ya traían el sobre de casa.

Al llegar a la mesa había que mantener esos dos metros de separación. Una vez que tocaba el turno de votar había que dejar el carné de identidad en una caja de material similar al poliestireno, que el presidente, o presidenta, cogía, eso sí, con los guantes de látex puestos. Una vez ejercido el derecho al sufragio, el votante salía por otro sitio diferente por el que había entrado.

El buen tiempo ha animado mucho a ir a votar y las colas fueron las grandes protagonistas en ese arranque de jornada electoral. Las playas recibieron la afluencia de bañistas que, en la mayor parte de los casos, cumplían con los requisitos sanitarios de separación. Este 12 de julio coincide también con muchos festejos locales como el San Cristovo de Baio o la fiesta del Sacramento en Soesto (Laxe).

En lo que a participación se refiere, a mediodía había experimentado un incremento de casi tres puntos porcentuales con respecto a la misma hora en los comicios autonómicos del 2016. En el conjunto de la Costa da Morte subió hasta el 18,81% de participación, frente al 16% de hace cuatro años. Por comarcas, a las doce del mediodía habían ejercido su derecho al voto el 19,36% del censo en Bergantiños; el 18,84% de Fisterra y el 18,23% de Soneira.

Y en lo que a concellos se refiere, estos son los datos de participación facilitados por la Xunta. En primer término, el dato a media mañana de hoy, en segundo lugar, el obtenido en los comicios del año 2016. Carballo (18,75%-15,30%), A Laracha (20,94%-17,14%), Cerceda (23,54%-18,23%), Ponteceso (19,01%-18,25%), Malpica (20,48%-20,14%), Coristanco (20,18%-15,32%), Cabana (17,48%-14,65%), Laxe (19,23%-18,58%), Zas (18,51%-13,34%), Vimianzo (18,37%-15,74%), Camariñas (17,79%-16,14%), Cee (18,32%-17,71%), Dumbría (16,50%-14,58%), Fisterra (16,60%-15,07%), Corcubión (23,73%-15,89%) y Muxía (21,70%-15,96%).