Normalidad en la primera jornada de selectividad en el instituto Agra de Raíces de Cee

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Inés Abelenda X. A.

Carballo / La Voz 07/07/2020 12:18 h

Las pruebas de acceso a la universidad han empezado esta mañana en el centro Agra de Raíces, en Cee, que acoge a 162 alumnos procedentes del propio instituto y de otros tres centros de Soneira y Fisterra. Belén Pais, directora del Agra de Raíces, ha explicado que las primeras horas de selectividad han transcurrido sin ninguna incidencia: «Todo está moi ben organizado. Temos unha entrada e saída marcada para os estudantes e habilitamos as diferentes aulas do centro para dividir aos alumnos en distintas zonas», cuenta Belén. Una hora antes de entrar, los profesores de los respectivos institutos han estado hablando con sus alumnos para intentar reducir los nervios y solventar dudas de última hora. «Os nervios son os propios das Abau e os alumnos están moi concienciados, respetando as distancias e as medidas de seguridade», explica Belén. Tras varias semanas de preparación el centro dispone de un mayor número de comisiones delegadas y un aumento de la vigilancia. «A pesar do nerviosismo inicial os alumnos saíron contentos do primeiro exame, así que espero que todo siga transcorrendo ben e sen ningún problema», comentó la directora.