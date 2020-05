La Guardia Civil detiene al atracador del estanco de A Silva

0

La Voz de Galicia X. A.

Carballo 29/05/2020 14:12 h

Logró atracar y llevarse la caja del dinero del estanco de A Silva, pero también recibió los paraguazos de una mujer que se encontró a su paso y el lunes fue detenido por miembros de la policía judicial de la Guardia Civil de Santiago y ya está en prisión. Es un hombre de A Laracha de 42 años, al que los agentes le ocuparon diversos efectos para la comisión de la fechoría.

Fue detenido por un robo con violencia e intimidación en el establecimiento de la avenida de la Paz de A Silva, en el Concello de Cerceda el pasado día 14 de este mes. El autor vestía un buzo de trabajo de color azul y se cubría la cabeza con un gorro. Además, y aprovechando la alerta por el coronavirus, llevaba en el rostro una mascarilla sanitara y unos guantes de látex en las manos para no dejar huellas. En principio, no despertó sospechas al acceder al interior del estanco, pues daba la sensación de ser un cliente más. Sin embargo, de pronto, esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones que llevaba escondido. Con él amenazó a la empleada y se fue directamente por la caja registradora. No logró abrirla para coger la recaudación y optó por arrancarla y llevársela a la carrera.

Cuando salía del estando se dio contra el propietario, que acudía alertado por los gritos de la trabajadora. Intentaron frustrar la huida del atracador con el dinero sustraído, pero no lo lograron, a pesar de que una viandante le propinó unos paraguazos al ladrón. Este se fugó en un vehículo con matrícula falsa. En la escapada, un vecino intentó cruzarle su coche en el camino, pero el larachés lo evitó igualmente.

A partir de ese momento, la Guardia Civil hizo sus pesquisas. El equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de Santiago, a partir de las evidencias halladas en el lugar del suceso y de otras averiguaciones, dio con el paradero del atracador, el vecino de A Laracha de 42 años que ahora está alojado en la prisión. Fue detenido finalmente el pasado lunes. Luego de registrar con autorización judicial su domicilio, los guardias pudieron recuperar efectos supuestamente utilizados para el atraco. También inspeccionaron el vehículo utilizado para su acción.