El buen tiempo tentó a algunos bañistas a hacer un uso indebido de las playas

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 21/05/2020

Por el momento, y hasta fases posteriores del plan de desescalada, solo paseantes y deportistas federados pueden hacer uso de los arenales. Ni está permitido tomar el sol ni darse un baño. Sin embargo, el tiempo cálido de los últimos días ha tentado a algunos a hacer un uso indebido de estas zonas públicas.

En regidor larachés, José Manuel López, aprovechó su intervención en Radio Voz Bergantiños para instar a los vecinos a respetar la prohibición: «A normativa está para cumprila e estes días, co bo tempo, puido verse a xente tomando o sol en Caión e mesmo bañándose. Hai que lembrar que polos areais pódese pasear, pero só as persoas que os teñan a un 1 quilómetro do seu lugar de residencia», dijo el alcalde.

También en Muxía, sobre todo durante el fin de semana, la Policía Local tuvo que avisar a bañistas y usuarios que estaban utilizando las playas con fines lúdicos: fue en A Cruz, Os Muíños y en Lourido. En esta última incluso se toparon con grupos de chavales que estaban jugando al voleibol como si nada y que fueron disueltos por los municipales.

El paseo marítimo de Malpica, como ya es costumbre en jornadas de buen tiempo, estuvo a rebosar este domingo de paseantes y niños. Hasta ahí todo bien, pero es que también pudieron verse grupos de madres que no dudaron en calzarse el bañador y dejar a los niños jugar en grupo sin respetar la separación de rigor.

En Laxe, confirmó ayer el alcalde, José Luis Pérez, la Policía Local tuvo que acercarse hasta el arenal para dar varios avisos e informar de la prohibición de baño. «Foi algo anecdótico, xa que a xente, en xeral, está colaborando bastante, pero si é certo que algún bañista si que houbo. Son casos illados, en todo caso», aseguró.

El edil responsable de Praias en Carballo, Miguel Vales, aseguró ayer que no le constan amonestaciones por incumplimiento de la normativa en la línea costera del municipio. Ya están preparando la hipotética temporada de baño (tendrán que esperar a los dictámenes del Gobierno) y estudian las fórmulas con las que podrían avisar de las limitaciones a la hora de usar los arenales.