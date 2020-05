0

La Voz de Galicia Vicente de Lema

17/05/2020 17:52 h

Os paxaros colonizaron unha árbore diante da miña fiestra. Coa luz do día, cada mañá provocan unha argallada contaxiosa. Unha festa leda que alimenta o optimismo. Quizais os seus chíos anuncien unha feliz desescalada. Ou o remonte desta cruz que levamos durante 65 días coas súas correspondentes noites, nas que o medo nos volveu de carne e óso, totalmente reais, e despois de tirarnos pola borda do castelo de naipes no que nos tiñamos acomodado. Ábrese un novo horizonte e non podemos permitir que nos rouben a esperanza. Non convén deixarnos arrastrar ao pozo por esa sarta de excéntricos subidos ás atraccións de feira para vender os seus contos de tres por catro. Malo cando prevalecen os que máis berran, animados por trapecistas da imaxe que saben tornar moi ben a auga da confusión cara aos seus muíños. O mundo non está para bolos nin o alcacén para gaitas. Hai que ter coidado, porque o camiño cara ao inferno está moi ben pavimentado e poboado por sereas encantadas. A tormenta perfecta pode afogar moitas ilusións. Sobre todo a dos mozos, que poden ficar presa nesta lama. Ese deambular eterno coa colección de ciclos, licenciaturas e másteres que nin sequera poden colgar nas súas paredes, porque non as teñen. A burbulla do 2008 estoupou cando se embarcaban na vida adulta. E agora sofren o calabozo do covid-19. Alguén dixo que «a pobreza é un perigo para a prosperidade de todos». Sempre hai outra versión da historia. Esperemos que non chegue o día no que se faga real o dito de que os homes comezan a ser sensatos cando xa o teñen todo perdido.