Julia canta su particular versión del Resistiré Julia canta su particular versión del Resistiré

; Julia canta su particular versión del Resistiré Julia canta su particular versión del Resistiré Cedido

«A estes anos, moitas non pensan máis ca nas misas e na morte; a min aínda me queda moito tempo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia X. Ameixeiras

Carballo / La Voz 08/05/2020 18:57 h

«No quiero morir. Qué se muera la muerte», proclamaba Joaquín Sabina recientemente. Lo mismo viene a decir Julia Vázquez Rosende, una mujer de Anxeriz (Tordoia), que acaba de hacer una versión muy sui generis del oficioso himno del confinamiento, Resistiré, del Dúo Dinámico. A las pocas horas de subir el vídeo a las redes sociales no ha tenido más que aplausos. Fue su hija Susana Cancela la que lo incorporó a su Facebook. Desde entonces «o teléfono fumega. Non dou cargado a batería», dice Susana, que nunca tuvo tantas peticiones de amistad.

Julia tiene «anos dabondo». Luego confiesa que ya cumplió los 78. Ahora ya no le importa decir la edad: «Como non me van poñer nin quitar...» Rebosa simpatía. «Gústame a tralla», afirma. ¿Qué como se le ocurrió grabar el vídeo con la versión de Resistiré? Estaba aburrida con tanto confinamiento. Por encima le murió una prima.O hacía algo o se deprimía, pues la casa se le venía encima.

Habitualmente participa todos los jueves en los ensayos en un grupo de pandereteiras junto con otras compañeras de la asociación A Ponderosa. Una es de su edad y otras cuatro o cinco algo más jóvenes. Con ellas ya actuó en Pontevedra, Corcubión, Culleredo, Teixeiro y otros lugares. Así que cualidades no le faltan. Un poco pensó también en sus amigas cuando hizo la versión musical. A causa del estado de alarma, el Concello precintó la vieja escuela en la que ensayan. «Non sei cando van abrir», lamenta. En ese local ya fue a la escuela de niña.«Xa traballei abondo de moza, agora quero disfrutar», dice. Pretende no verse como otras personas mayores. «A estes anos, moitas non pensan máis ca nas misas e na morte», comenta riendo. «A min aínda me queda moito tempo», añade entre risas.

El éxito de esta pieza la anima a más y ya anuncia que hará algo para las Letras Galegas, pero no quiere adelantar nada y mantener el suspense.