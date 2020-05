Los habitantes de la Costa da Morte no desaprovecharon el permiso para ejercitarse

0

La Voz de Galicia Melissa Rodríguez

Carballo / La Voz 02/05/2020 13:47 h

Era el primer día desde que empezó el confinamiento que se podía salir a la calle a disfrutar un poco de la libertad y la naturaleza. Los habitantes de la Costa da Morte no desaprovecharon la oportunidad. Desde primera hora de este sábado 2 de mayo, los municipios recobraron vida. El running y el ciclismo predominaron entre las 6.00 y las 10.00 horas, la franja permitida para los adultos. Entre las 10.00 y las 12.00, momento en el que los mayores tomaron las calles, los paseos con ritmo fueron la imagen más vista.

Los vecinos de las comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra y Cerceda, una vez más, tuvieron un comportamiento ejemplar. No hubo aglomeraciones. La mayoría de la gente respetó la distancia de seguridad. Llamó la atención que los mayores usaran mascarilla e incluso guantes para caminar, pues no está recomendada la protección facial para la práctica deportiva, y menos todavía a esas edades en las que la respiración se hace más difícil. Esto contrasta con que luego, para acudir a sitios cerrados como son, por ejemplo, los supermercados, para los que sí está aconsejado su uso, sean varios los que no empleen máscaras.

Patinar y hacer surf eran otras de las modalidades permitidas. Darse un chapuzón no está en la hoja de ruta. No obstante, en Malpica, en la playa de Canido, sobre las 11.30 horas, un hombre de más de 50 años aprovechó el buen estado del mar y el calor para hacerlo ante el asombro de los viandantes.

Los niños, también este sábado, vieron modificada su salida diaria permitida desde el pasado domingo, pues vieron reducida su franja de 12.00 a 19.00. Se recuerda que, al igual que para la práctica de actividad, no están permitidos los desplazamientos en vehículos para tal fin. En esta mañana del sábado, también infracciones puntuales en este sentido.

Hubo mucho movimiento en Carballo. En Malpica, el sendero a San Adrián, el paseo marítimo o el puerto fueron algunos de los lugares escogidos por los vecinos. El Concello abrió los arenales. En Baio y Vimianzo los espacios más demandados fueron los paseos fluviales.