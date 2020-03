Elian Numa opta al título de mejor atleta gallego 2019 por vez primera

0

La Voz de Galicia melissa rodríguez

carballo / la voz 29/03/2020 19:28 h

Las buenas noticias no cesan para el joven ceense Elian Numa López. Tras firmar una excelente temporada el año pasado, la Federación Galega de Atletismo lo ha incluido en la lista de deportistas que optan al título de mejor atleta 2019. Es la primera vez que entra en este top y está «moi orgulloso», confiesa. Tiene varios motivos: «É a primeira vez que estou neste listado. Neste caso, en categoría inferior á sub-23. Estou contento, sobre todo, porque teño opcións reais de optar ó título, aínda que está complicado porque hai xente como Adrián Ben e outros moitos atletas destacados, aínda que polo momento, el mais eu somos os que máis votos temos», empezó diciendo, a lo que añadió: «Agradécese moito estar aí porque en Galicia, nestes momentos, hai moito nivel nas probas, e xa non é o feito de gañar, senón de competir contra deportistas dese rendemento. Ademais, vese que a xente toma en consideración o que fas».

Elian Numa obtuvo estos resultados la pasada campaña: campeón nacional sub-20 en 800 metros lisos pista cubierta; subcampeón de España en 800 al aire libre, y obtuvo la marca mínima con un tiempo de 1 minuto, 49 segundos y 11 centésimas de segundo para concursar, por vez primera, en el Europeo. Se adentró en el atletismo de la mano de Jorge Rodríguez Lariño en la Agrupación Deportiva Olimpia, hasta que por motivos académicos se mudó a la ciudad herculina. Desde ese momento, pasó a formar parte del club Coruña Comarca, con el que entrena y compite actualmente de la mano del entrenador Jose Carlos Tuñas Dugnol.

«Estaba indo xenial [la campaña]»

Pero, ¿y qué hay de la temporada actual que se ha visto frenada de forma repentina por el coronavirus? Esta interrupción ha supuesto un mazazo para el ceense, asegura: «Estaba indo xenial, moito mellor do esperado, incluso. Estreando a categoría sub-23 que é moi longa, de tres anos, en comparación coa sub-20, que é de dous, conseguín ser subcampión de España en inverno nos 800 metros lisos en pista cuberta, rebaixando a miña marca persoal en tres segundos [1:50:3]. Entón, todo indicaba que a tempada de verán ía ser moi moi boa. Tiñamos o obxectivo dos Xogos do Mediterráneo sub-23, para o que a marca mínima era de sobre 1 minuto e 48 segundos, debido a que este ano, na miña categoría, non había campionatos de Europa nin do Mundo, pero á raíz da pandemia, as citas internacionais canceláronse ata o 2021, e agora estamos á espera de saber que sucede definitivamente cos campionatos nacionais de verán, que en principio, tamén xa se suspenderon nas datas que estaban previstos, isto é, en xuño-xullo», explica.

Por todo esto, se replanteó los objetivos, que pasaron a ser «perder a mínima forma posible», a la espera de la posibilidad de que los torneos nacionales al aire libre se puedan celebrar en «agosto ou setembro», pero siempre, manejando la situación «desde a calma». En todo caso, López piensa que si finalmente llegan a disputarse, serán solo en «categoría absoluta»: «Igual é moito pedir que os fagan todos».

Incursión con buenas sensaciones en los 1.500 metros

Elian Numa cumplió la promesa que se hizo a él mismo de en la presente campaña tratar de introducirse en los 1.500 metros. Además, con éxito, pero de nuevo, el virus mundial truncó los planes del deportista a corto plazo: «Este inverno fixen dúas carreiras de 1.500 metros nas que me sentín moi ben, a verdade. Quizais se a tempada se desenvolvera con normalidade, aventurábame a correr máis esta distancia, pero desta maneira, con esta incerteza, voume quedar sobre o seguro porque non vou ter moitas oportunidades para ver como me sinto nos 1.500», comenta.

«Reducín a intensidade, pero non o volume», dice sobre los entrenamientos en el confinamiento

¿Y ahora, qué? Como a la inmensa mayoría de los atletas, el confinamiento también le ha afectado al coruñés de adopción en su preparación. No obstante, en su caso, lo lleva «bastante ben»: «Estou facendo exercicios moi rudimentarios. Teño unha bicicleta estática na que intento completar unha hora todos os días, e tamén fago condicionamento físico a diario con abdominais, flexións... Trato de levar unha vida o máis estruturada posible, isto é, tratando de non deitarme nin erguerme moi tarde. E pouco máis podo facer, porque ao final, a casa, a un atleta que adoita saír á rúa a correr, restrínxelle moito o rango de acción».

Cabe recordar que el ceense tiene la condición de deportista de alto nivel pero habitualmente entrena con su entidad en pistas e, incluso, «en parques e montes», cuenta. Por todo esto confiesa que, aunque bajó «a intensidade» de los entrenamientos, no ocurre lo mismo con «o volume», pues sigue realizando ejercicios a diario. De todo esto saca algo positivo: «Todos os deportistas estamos na mesma situación, de maneira que en caso de que se retome a competición, afectaranos a todos por igual. Aínda así, agardo que de celebrarse os campionatos estatais, se fagan nuns meses para recuperar o estado de forma», expone.

En tiempo de estado de alarma, sigue compaginando el deporte con los estudios de Dereito: «A Universidade da Coruña está ofrecendo algúns cursos online dalgunhas materias, aínda que tampouco sabemos se vai continuar o curso académico ou se pola contra se cancelará o segundo cuadrimestre», expresa.

Elian Numa anima a todos los vecinos de Cee a votar hasta el día 15 de abril por su candidatura en la página web de la Federación. «Foi anunciar a votación o Concello ceense e subiron os votos! De momento creo que vou na cabeza da miña categoría, empatado en votos, uns 2.000, con dúas persoas», comenta.