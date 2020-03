Los bomberos de Cee sofocaron un incendio en una vivienda de Carnés

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

30/03/2020 05:00 h

Un incendio originado en la chimenea de una vivienda en Carnés, Vimianzo, obligaron a la movilización de los bomberos de Cee y de la Policía Local de Vimianzo. El aviso se produjo a las siete menos cuarto de la tarde del sábado y al llegar los equipos de emergencias la chimenea ya no ardía, pero todavía conservaba una alta carga de calor. Los bomberos regrigeraron el lugar y comprobaron que otras estancias de la vivienda no se viesen afectadas. La intervención finalizó cerca de una hora más tarde. No hubo que lamentar daños personales.