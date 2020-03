0

12/03/2020 20:35 h

El presidente de APTCM, Pablo Canosa, de As Eiras de Lires, pone su ejemplo particular para explicar lo que supone esta crisis respecto a la actividad en Semana Santa. «Tiña una reserva grande de un grupo de 25 persoas cinco días, que xa supoñía o 70 % da ocupación. Ía coller a dous camareiros, pero agora estou quieto. En vez de con 18 empregados, pois terei que aguantar con 10 ou ao mellor con menos», señala el hostelero, para quien la clave de la capacidad de resistencia de las empresas está en su volumen y en el momento financiero en el que se encuentran, porque hay proyectos de un millón, millón y medio de euros recién iniciados o a punto de abrir con compromisos de contratación derivados de subvenciones que recibieron del GALP o de otros organismos. «Dous empregados son 4.400 euros ao mes, pero se tés 20 son 44.000, co que canto máis grande é a empresa máis factura cando ten actividade pero tamén máis risco sofre agora», ejemplifica Canosa para quien «o Goberno central ten que tomar medidas para que os bancos boten unha man», porque considera que en las obligaciones de pago de créditos y en que la situación se controle de cara al verano va a estar la clave para determinar los daños económicos sufridos. «Unha letra dun investimento de 900.000 euros igual anda nos 6.000 euros ao mes que son moitos cartos para pagar se non hai actividade», concluye.