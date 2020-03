Cancelada la Mostra do Encaixe y decenas de actos por el coronavirus

0

La Voz de Galicia j. v. lado t. longueira

cee, carballo / la voz 12/03/2020 20:39 h

El Concello de Camariñas hizo hoy oficial la cancelación de la XXX Mostra do Encaixe y como él prácticamente todos los concellos de la zona han anunciado ya la cancelación de actos públicos o están a punto de hacerlo, como en el caso de Fisterra, que estaba a la espera de la reunión de ayer de la Fegamp y las autoridades sanitarias para ver qué directrices se marcan, porque todo apunta a que la Semana Santa seguirá el mismo camino.

Son, junto con la anulación de la campaña del Imserso, los principales efectos inmediatos para el sector turístico de la zona a causa de la crisis del coronavirus, del que en la Costa da Morte no hay aún ningún caso, pero cuyo contagio se trata de minimizar alrededor de todo el mundo.

«Sería unha irresponsabilidade pola nosa parte continuar adiante coa organización dun evento que, como cada ano congregaría a miles de persoas de distintas procedencias», señalaba la alcaldesa camariñana, Sandra Insua, que admite que se trata de una situación dura, acrecentada porque se habían volcado en la organización de este 30.º aniversario y porque tiene un impacto económico evidente, centrado en la hostelería, pero que también afecta a otros sectores como los diseñadores, el comercio, los voluntarios, las 13-14 delegaciones internacionales que vienen cada año... Por eso adelanta que van a hacer lo posible para minimizar las consecuencias. «Traballaremos conxuntamente entre todos para atopar solucións que mitiguen o impacto que suporá esta triste cancelación», asegura Insua, que ya estuvo hablando con la directora de la Mostra, Dolores Lema, para ver la posibilidad de recuperar en verano, como una actividad aparte, ya que está decidido que la XXX edición será en el 2021, el Concurso de Jóvenes Diseñadores, «porque hai moito traballo aí detrás e é unha pena que se perda».

De hecho, Lema explica que las colecciones había que entregarlas el día 30, por lo que la gran mayoría ya están terminadas o a punto de estarlo, así como el grueso del trabajo de organización. «Como digo eu o que faltaba era imprimir os carnés dos expositores, porque o máis importante está feito e para a semana íase a comezar coa montaxe». Lo más destacado de lo pendiente era la potente campaña publicitaria y de promoción, con una presentación en el Hostal dos Reis Católicos incluida, que, obviamente, tampoco se llevará a cabo.

Para dar una idea de lo que supone económicamente, la alcaldesa explica que solo lo que es la Mostra en sí: modelos, voluntarios, iluminación, alumnos de la Escola de Turismo de A Coruña y delegaciones extranjeras prácticamente se cubrían todas las plazas de alojamiento disponibles en la localidad, incluidos pisos de alquiler.

Dar cifras concretas es muy complicado, pero por poner un ejemplo, en el 2014 hicieron un estudio con 423 encuestas en las que los asistentes decían gastar una media de 40 euros durante la Mostra, y el 25 % aseguraba gastar más de 100 euros. Son unos datos que hay que tomar con mucha cautela, porque no son registros estadísticos y no tienen en cuenta, por ejemplo alojamiento o transporte. Pero solo con multiplicar esos 40 euros por los 21.509 visitantes del año pasado son más de 860.000 euros, lo que da una idea de la cifra total de negocio, seguramente varias veces mayor, que pierde Camariñas y la Costa da Morte con esta cancelación.

«O Goberno central ten que tomar medidas para que os bancos boten unha man»

El presidente de APTCM, Pablo Canosa, de As Eiras de Lires, pone su ejemplo particular para explicar lo que supone esta crisis respecto a la actividad en Semana Santa. «Tiña una reserva grande de un grupo de 25 persoas cinco días, que xa supoñía o 70 % da ocupación. Ía coller a dous camareiros, pero agora estou quieto. En vez de con 18 empregados, pois terei que aguantar con 10 ou ao mellor con menos», señala el hostelero, para quien la clave de la capacidad de resistencia de las empresas está en su volumen y en el momento financiero en el que se encuentran, porque hay proyectos de un millón, millón y medio de euros recién iniciados o a punto de abrir con compromisos de contratación derivados de subvenciones que recibieron del GALP o de otros organismos. «Dous empregados son 4.400 euros ao mes, pero se tés 20 son 44.000, co que canto máis grande é a empresa máis factura cando ten actividade pero tamén máis risco sofre agora», ejemplifica Canosa para quien «o Goberno central ten que tomar medidas para que os bancos boten unha man», porque considera que en las obligaciones de pago de créditos y en que la situación se controle de cara al verano va a estar la clave para determinar los daños económicos sufridos. «Unha letra dun investimento de 900.000 euros igual anda nos 6.000 euros ao mes que son moitos cartos para pagar se non hai actividade», concluye.

Las contrataciones de temporada se posponen

Las cancelaciones de reservas, que ya son generalizadas para la Semana Santa y empiezan a gotear respecto a otras fechas, hacen que los hosteleros fíen sus esperanzas en que lo peor de la crisis dure el menor tiempo posible para que no se pierda el grueso de la campaña estival. Por el momento, dado que la mayor parte son empresas pequeñas, incluso familiares, no hay una afectación grande en el empleo, pero sí que los empresarios y autónomos posponen las contrataciones de temporada, que en algunos casos empezaban ya a partir de estas fechas, para dar respuesta a la Semana Santa y tener personal preparado de cara al verano.

La feria dominical de Paiosaco, con medio millar de vendedores cada 15 días, se suspende

La feria dominical de este domingo de Paiosaco -se celebra siempre el primer y tercer domingo de cada mes- ha quedado cancelada «ata próximo aviso», según el bando municipal publicado a primera hora de la tarde de ayer por el Concello larachés. Se trata de una medida «preventiva fronte ao avance do coronavirus». La de Paiosaco no es una suspensión cualquiera toda vez que es la más importante y multitudinaria de las que se celebran en la Costa da Morte. En el recinto ferial de Paiosaco se reúnen cada quince días medio millar de pequeños autónomos y el negocio que eso genera en los establecimientos de la zona, entre ellos hosteleros.