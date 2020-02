Xa hai candidatos a Carballés, Bergantiñán e Galego do Ano

0

La Voz de Galicia

carballo / la voz 29/02/2020 19:43 h

O consello asesor do Padroado Fogar de Bergantiños xa ten os primeiros candidatos a recibir os premios de Carballés, Bergantiñán e Galego do Ano. As asociacións culturais da comarca teñen aínda ata o 20 de marzo para formular máis propostas.

Para Carballés están propostos o médico Álex Ávila, o equipo sénior do Balonmán Xiria, o Grupo de natación adaptada de Sysca e os irmán Xurxo, Alberto (a título póstumo), Juan e Diego Gende (Chapela), ademais da Feira da Ciencias do Alfredo Brañas.

Para Bergantiñán, Un Paso Máis, Instituto de Estudos Bergantiñáns, Lupe Blanco e Francisco Javier Couto Castro.

E para Galego, Camiño dos Faros, Oliver Laxe, Fernando Vázquez, María Canoas e Xabier Díaz.