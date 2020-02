Consejos para tener una huerta frutal en perfectas condiciones

0

Carballo / La Voz 29/02/2020 14:08 h

Todo apunta a que el invierno está dando sus últimos coletazos en la Costa da Morte y la primavera se encuentra, como quien dice, a la vuelta de la esquina. El que más y el que menos ultima los preparativos para poner en valor sus huertos y sus plantaciones frutícolas con vistas a la temporada estival. Por eso, la dirección del centro educativo EFA Fonteboa de Coristanco celebra estos días unas jornadas -finalizan en la mañana de hoy con la ponencia del técnico José Luis Vieites Quintáns- sobre fruticultura destinada al autoconsumo. Y ayer le tocó el turno al ingeniero agrícola y profesor del EFA Fonteboa, Juan Antonio Santos Bértoa, quien ofreció una charla sobre los buenos hábitos y prácticas para tener una huerta limpia, saludable y libre de parásitos y plagas.

¿Cuáles son las especies qué se podrían acultivar en la huerta gallega?

«Maceiras, pereiras, variedades de ameixeiras como pexegos, e cirolas, figueiras, nogueiras, caquis, nespereiras, kiwis, vides, moras, arandeiras, framboesas...», explicó Juan Antonio Santos Bértoa, quien añadió: «Naquelas zonas onde non hai xeadas danse moi ben os cítricos, como laranxas, aguacates, limoeiros...».

¿Qué enfermedades son las que más preocupan en la actualidad?

Sin duda, dos son las que más traen en jaque a los ingenieros agrícolas y a los dueños de huertos y árboles frutales. Por un lado, la pseudomona syringae, que afecta, y mucho a las plantaciones de kiwis, una variedad de fruta que ha experimentado un gran auge en los últimos años en el conjunto de la Costa da Morte. Y la otra es la conocida por la avispilla del castaño, dryocosmus kuriphilus. «Non hai un tratamento efectivo a día de hoxe polo que todo consiste en tratamentos preventivos e na adopción de medidas para evitar la propagación das enfermidades», argumentó Juan Antonio Santos Bértoa. Y añadió: «Son tremendamente prexudiciais porque, como ocorre coa avispiña do castiñeiro, reducen a produción de froito e, incluso, poden acabar matando a árbore».

Qué medidas preventivas son necesarias en la huerta para frenar en la medida de lo posible el avance de una enfermedad?

En términos generales, en las labores de cuidado hay que dejar, para el final aquellos ejemplares que están enfermos o afectados. «Se algo teñen é a súa capacidade de transmisión, por iso sempre hai que deixar os coidados do exemplares enfermos, para o final, nunca para o principio». De forma paralela, es primordial limpiar y esterilizar el material y las herramientas que se vayan a utilizar en los trabajos de corte, poda y mantenimiento, al igual que la ropa y el calzado empleados en estas labores en la huerta. «Toda precaución é pouca e o risco de que se propague é moi elevado», dijo Juan Antonio Santos, quien también considera imprescindible mantener la huerta limpia: «Hai que retirar a maleza e todo aquilo que sexa susceptible de facilitar a transmisión de parásitos, bacterias e outros tipos de organismos», señaló en su intervención.

«Se a opción é empregar abono natural, que estea moi fermentado»

Juan Antonio Santos Bértoa analizó ayer en el centro educativo EFA Fonteboa todo lo relacionado con las plagas y enfermedades que afectan a los árboles frutales, y ofreció unas pinceladas básicas sobre el calendario de cuidados y tratamientos. Lo hizo ante un grupo integrado por unas cuarenta personas.

¿Qué son mejores los abonos naturales o los artificiales?

Juan Antonio Santos no ve prioridades o ventajas en unos con respecto a los otros. Eso dependerá del tipo de árbol que se plante. En todo caso, sí recalcó que en caso de que el propietario de la huerta opte por el abono natural, este debe tener una serie de características: «A primeira de todas elas é que sexa un abono natural xa moi fermentado». Y argumentó: «É moito mellor para facilitar o crecemento das árbores. O esterco sen fermentar pode transmitir patóxenos, co risco que iso conleva; ademais, unha vez na terra pode fermentar peor do esperado polo que os seus efectos na árbore poden non ser os axeitados».

¿Es recomendable podar mucho o poco?

«Podar por podar non», esgrimió. «A xente confunde podar con cortar e non é o mesmo. Hai especies que si requiren de moitos coidados como a vide ou o kiwi, pero hai outras árbores que non precisan estar sempre enriba deles. Por exemplo, se o que queremos é que unha árbore medre só ata a nosa altura para coller mellor os froitos entón hai que podalo a miúdo, pero se non importa que medre porque despois imos andar cunha vara para recoller a froita é mellor que creza a ao seu ritmo, iso si, cuns traballos básicos de mantemento. As árbores son moi intelixentes e non precisan tanto da man do home como se cre».

¿Son necesarios los tratamientos?

«Na súa xusta medida si, e sempre vinculados aos traballos de limpeza e poda», apuntó.

Inversiones para combatir la avispilla del castaño

La avispilla del castaño se está convirtiendo en una plaga que causa una gran preocupación entre los productores de este fruto. Hace ya algún tiempo que la Consellería do Medio Rural puso en marcha una serie de medidas para combatir a este insecto.

Desde la Xunta recordaron que su lucha contra la avispilla comenzó en el año 2015, cuando puso en marcha medidas biológicas, como la suelta del Torymus sinensis, insecto del que se han hecho diversas sueltas en diversos puntos del territorio gallego.

Los resultados del seguimiento de estas sueltas confirman que este parásito se ha asentado en los castaños de Galicia y demuestran que esta medida biológica está siendo efectiva. Es por ello que la consellería destina este año cerca de 2,2 millones de euros para reforzar la lucha contra la temida avispilla con la suelta de otros 1,6 millones de unidades.