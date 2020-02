El patrón mayor de Muxía defiende la gestión del capitán marítimo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

25/02/2020 13:07 h

La demanda del patrón mayor de Camariñas, Ramón Lema, para que se cubra la plaza de capitán marítimo ha caído como un jarro de agua fría en Muxía. Daniel Castro niega que se haya deteriorado el servicio desde que el titular de la plaza fue trasladado a A Coruña, teniéndo que ocuparse de los dos despachos. Así, Daniel Castro asegura que la capitanía funciona «ás mil marabillas» y lamenta que Ramón Lema hablara en nombre de la cofradía de Muxía. Señala el patrón maior muxián que la secretaria que está allí ofrece todos los servicios y que el capitán les atiende como si estuviera presente.

Un millar de marineros de Camariñas y Muxía reclaman un capitán marítimo

El patrón mayor camariñán, Ramón Lema, pide que se cubra la plaza ahora vacante

Toni Longueira

Son un millar de armadores, marineros y mariscadores, según los cálculos aproximados del patrón mayor de Camariñas, Ramón Lema Romero, los afectados por la falta de un capitán marítimo que atienda las necesidades de los profesionales del mar de Camariñas y Muxía.

El responsable del pósito camariñán explicó que a finales del pasado año el titular de la plaza fue trasladado a otro puesto, al igual que una de las secretaria que trabajaba en las oficinas habilitadas en la sede de la cofradía: «Dende entón temos só unha secretaria, que leva todos os trámites, e a verdade é que está sobrecargada de traballo. Non dá abasto co que ten enriba», explicó Ramón Lema, quien instó a la Administración competente a que cubra la plaza, ahora vacante, a la mayor brevedad posible. Y es que la figura del capitán marítimo resulta imprescindible para la tramitación de todo tipo de documentos: «Ata para certificar unha caixa de primeiros auxilios fai falla a firma do capitán marítimo!», dice. Sucede que hay algunos profesionales del mar que quieren dar de alta «as súas novas embarcacións, e non poden facelo». De hecho, Lema indicó que solo acude uno para atender las demandas de los marineros y armadores de Camelle, Arou, Camariñas, Santa Mariña y Muxía «un día ó mes», lo que, a su juicio, resulta insuficiente, dado el volumen de documentos que se acumulan en la mesa de la única secretaria.