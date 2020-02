El Bergan ante otro hueso duro, el Barco

0

La Voz de Galicia Melissa RODRÍGUEZ

Carballo / La Voz 14/02/2020 21:44 h

El Bergantiños tendrá que esmerarse este domingo en As Eiroas (17.00 horas), pues vuelve a tener como rival a un hueso duro de la Tercera División de fútbol. Recibe al Barco, cuarto clasificado, que en cada partido se juega el derecho a disputar la fase de ascenso. En estos momentos, está a dos puntos del tercer clasificado, el Arousa, y tiene solo tres de ventaja respecto al quinto, el Arzúa, si bien es cierto que tiene un partido menos.

Un carballés en el otro bando

Un ingrediente hará, todavía, más atractivo el duelo. El equipo ourensano tiene en sus filas a un carballés, José Antonio Moreira, que se formó en las Escolas Luís Calvo Sanz y que acumula una gran trayectoria como centrocampista. Su padre, con el mismo nombre, de hecho, fue entrenador del Bergantiños y es un fiel seguidor del cuadro carballés con su carné de socio.

A un punto del descenso

El Bergantiños necesita puntuar. En la última jornada hizo un muy buen papel en el campo del líder, el Compostela, pero perdió por la mínima: 1-0. Esta derrota lo pone a un solo punto del descenso.

Solo Granada es duda

Lemos dirigió ayer el tercer y penúltimo entrenamiento de la semana, al que se incorporaron Aarón, Iago López y Diego, tras su viaje a Madrid con la selección gallega de aficionados. Según explicó ayer, todo el equipo está disponible para el importante choque: «Diego só xogou uns minutos coa selección, e Aarón e Iago, que disputaron todo o encontro ante o País Vasco, falamos con eles, e atópanse ben. Non temos sancionados, de modo que a única dúbida é Granada, por lesión».

Titularidad de Canedo

El santiagués está siendo fiel a su once titular, y solo realiza cambios en base a sanciones y lesiones. Lo único a destacar es la oportunidad que le está dando a Santi Canedo entre los tres palos. En los últimos dos encuentros, le quitó la titularidad a Christopher.

Mejora generalizada

«Imos seguir na liña dos últimos tres partidos, nunha clara liña de mellora para poder competir contra os grandes e sumar os tres puntos», comentó el técnico, que afronta su quinto duelo al frente del equipo bergantiñán y que lleva dos derrotas contra los gallitos de la liga y una victoria por goleada y un empate a cero contra rivales de la zona media.

Fallos en el remate

Es cierto que los rojillos mejoraron en los últimos duelos, aunque siguen fallando bastante en el remate. Sobre esto, habló el míster: «Iso hai que analizalo con calma, porque o outro día estivemos moito mellor co Compos. Tivemos un par delas claras que non metemos, pero tampouco é que fallaramos ocasións clarísimas. O outro día fixemos cinco goles contra o Alondras, co Arenteiro tivemos moitas ocasións… Hai que darlle tempo ó equipo para ver se é capaz de facer gol, que eu creo que si».

Un rival muy ofensivo

Este domingo tendrán delante a un rival «moi ofensivo», adelanta José Luis. Juanito Bazo es su principal referente en ataque. Lleva doce goles anotados. El plantel dirigido por Manolo Pérez viajará a Carballo con dos bajas, al menos confirmadas: las de los centrocampistas Diego Tato y Rubén García, por sanción. El entrenador rojillo destacó que el Barco «xa leva varios anos na parte alta de Terceira», y que sigue ahí «por méritos propios». Asimismo, habló del potencial de Moreira: «É un rapaz que xa adestrei no Montañeros e do que todos coñecemos a súa importante traxectoria a nivel futbolístico».

Mala racha del Barco

Un dato a tener en cuenta es que el Barco lleva solo un triunfo en las cuatro jornadas que van de la segunda vuelta. Cayó derrotado en los primeros tres partidos y se recompuso a lo grande en el último disputado en el campo del Somozas (1-4). Iguala goles anotados y encajados (34).

Llamamiento a la afición

En el último encuentro que el Bergan disputó en As Eiroas, la afición local se volcó desde el principio. El domingo, los carballeses vuelven a necesitar de ese apoyo.