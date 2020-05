0

La Voz de Galicia

carballo / la voz 02/05/2020

Rocío Pérez es del lugar de A Férveda, en Rus (Carballo), un lugar del que siempre presume. Tanto del paraje natural como del que se llama así (nada lejos) y está su casa. Rocío, que tiene 37 años y ya le queda muy poco para los 38, es cantante. Ya lo puede decir con mayúsculas: no para de actuar, tiene muchos seguidores, una agenda de actuaciones a muchos meses vista, un amplio repertorio, la inminente grabación de dos singles compuestos por ella (con ayuda profesional, porque no estudió música), también de un cedé (será el segundo), y un nombre que ya va traspasando fronteras comarcales. De hecho, es frecuente verla actuar en Vimianzo, Zas, Coristanco, A Laracha, Arteixo, Tordoia, por supuesto Carballo... Lleva su equipo de música y ella pone la voz y la animación, que también vale mucho para sacar a bailar al personal. Este sábado actuará en As Eiroas, a mediodía, y por la noche en A Fronteira, en Sofán. Los carteles de sus actuaciones los va colgando en sus redes sociales, y últimamente no para: «Creo que por fin podo dicir que o meu soño vai vento en popa». O que el que la sigue la consigue. Ha peleado mucho desde niña, se ha llevado algún disgusto y decepción, pero también muchas alegrías.

No es de las que abandonan al primer revés, precisamente. Ni en la música, ni en nada, porque desde pequeña no lo tuvo fácil. Ahora está ilusionada con esas grabaciones musicales en las que colabora y le ayuda uno de los integrantes de Los Satélites. Quiere dar un paso más y preparar también un vídeo-clip... «Isto non para, pero hai que ir pasiño a pasiño». Solo pide una cosa en la entrevista: dejar claro su enorme agradecimiento a toda la gente que la ha ido ayudando. A la que siempre está con ella, a la que le ha echado una mano, la que la llama para trabajar, los que acuden a los actos en los que canta... Su estilo es claro: música española, animada, tipo merengue, cumbia, pasodoble... de ese estilo. Ha ido evolucionando y perfeccionándolo. Ha cambiado incluso la manera de vestir: hace años era impensable verla con tacones, maquillaje o un vestido, y ahora ya es más normal... «Aprendín moito de moitas cousas. Estou moi contenta, sobre todo pola xente que me axudou. Tamén é certo que aprendes a ver a quen tes e a quen non tes», explica.

Lo de aprender no es hablar por hablar, ni es solo para la música. Otra cosa no, pero oficios tiene más que la inmensa mayoría. Trabajó en un taller de costura, 5 años en uno y 7 en el otro. En una explotación ganadera estuvo dos años. Fue repartidora de pan. Ahora es también fogueteira, se ha sacado el carné y lanza las bombas, trabaja para una reconocida empresa larachesa. Tuvo que sacarse un carné especial. Le gusta: «Cando botas os foguetes soltas toda a adrenalina», explica. Tiene ahí esos tres segundo eternos desde que se prende la mecha hasta que vuela la caña. Empezó este año, trabajó todo el verano. Alguna vez coincidió que ella tenía que actuar justo después de las bombas.

Rocío también es conductora de autobús (y de camión), y hace rutas escolares cada día por A Laracha y Carballo. Tiene todos los carnés hace ya varios años. «Hai que pelexar», resume, a la hora de explicar cómo se desenvuelve en tantas disciplinas. «Oficios seis uns cantos. Antes facía o que había, agora fago o que me gusta», centrada sobre todo en su gran pasión, la música, a la que llegó por su voz, por su participación en los recanteiros de Luar... Una cosa fue llevando a la otra, empujada siempre por el esfuerzo. Otro salto importante -para que la conociesen- fue su participación en un programa de Telecinco, donde además de cambiar su imagen relató su proceso vital. Desde entonces el tiempo corre rápido, como lo hace estos días el agua de su muy querida férveda.