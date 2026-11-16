Detención en el peaje de la AP-9 en Teo Xoán A. Soler

Lo que iba a ser una jornada de felicidad y celebración acabó en tragedia y batalla campal. El 1 de julio del 2025, dos familias, los Bentos y los Borja, de Lavacolla los primeros y de Ribeira los segundos, se reunieron en el centro recreativo de Artes para festejar el compromiso entre dos de sus miembros, José Luis y Ainhoa. Todo parecía ir bien hasta que, en torno a las 20.00 horas, la cosa se torció y la pedida de mano derivó en una pelea multitudinaria que acabó con un muerto. Juan Manuel Bentos falleció a causa de las lesiones que sufrió al ser atropellado, presuntamente, por su propio hermano, para el que ahora el Ministerio Fiscal solicita una pena de 16 años de cárcel por un delito de asesinato.

El acusado, Gaspar Bentos, está en prisión provisional desde su detención el mismo día de los hechos, cuando el titular de la plaza número dos del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó su ingreso en la cárcel investigado por un delito de homicidio doloso. Sin embargo, la Fiscalía endurece los cargos contra él y, frente a la tesis que apuntaba a un atropello involuntario, el escrito del Ministerio Público interesando la apertura de juicio oral sostiene que actuó «con la clara intención de acabar con la vida de las personas allí presentes asumiendo inequívocamente que con su acción la causaría».

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Aquel 1 de julio, la pelea entre las dos familias comenzó en el interior del centro recreativo de Artes para posteriormente trasladarse a la zona del aparcamiento, donde la situación se descontroló. Según el relato de la acusación, en medio de la reyerta, el detenido «siendo plenamente consciente de la gran multitud congregada condujo su vehículo Opel Zafira a gran velocidad por las inmediaciones del recinto». La Fiscalía no alberga ninguna duda de que la intención del conductor era causar daño a las personas que allí se encontraban. Primero embistió la zona de terraza acondicionada con mesas y sillas y luego «dio marcha atrás a gran velocidad para atropellar a un grupo de personas situadas cerca de un vehículo de la Policía Local de Ribeira».

Atrapado

Fue en ese momento cuando arrolló a la víctima, que habría quedado atrapada entre el Opel Zafira y el coche patrulla. Así lo recoge la Fiscalía en su escrito, a tenor de las lesiones que presentaba el fallecido, que murió «como consecuencia del impacto directo de la parte trasera del automóvil conducido por el acusado contra el vehículo policial, cumpliendo así con su propósito de causar la muerte».

Se da la circunstancia de que Juan Manuel Bentos había sufrido otro atropello previamente, presuntamente de una furgoneta que conducía un miembro de la familia rival, por lo que estaba de rodillas en el suelo. La causa de la muerte fue insuficiencia respiratoria derivada de las múltiples fracturas que sufrió en la caja torácica, «incompatibles con la vida», concluye el escrito. Ahonda el Ministerio Fiscal en que con su acción «el acusado anuló por completo toda capacidad de reacción, esquiva o defensa» por parte de la víctima.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Detención en el peaje de la AP-9 tras la pelea y el atropello mortal en Ribeira Xoan A. Soler / Carmela Queijeiro

Tras el atropello, el conductor, junto a otras cinco personas, huyó en el Opel Zafira rumbo a Santiago, pero no llegó a su destino puesto que el vehículo fue interceptado en el peaje de la AP-9 y todos sus ocupantes detenidos. Días más tarde, en un operativo policial se realizaron otra media docena de arrestos en Ribeira relacionados con la multitudinaria pelea, pero solo dos de las 13 personas que declararon ante el juez están en prisión provisional.

Jurado popular

El escrito de la Fiscalía por el atropello mortal se presenta ahora porque el juzgado abrió una pieza separada para investigar esta muerte y juzgarla aparte de la reyerta, siguiendo el procedimiento del tribunal del jurado. Concretada la acusación, falta que se dicte auto de apertura de juicio.

En cuanto a la otra persona que permanece el prisión provisional, se le atribuyen un delito de homicidio en grado de tentativa, conducción temeraria, riña tumultuaria y lesiones graves. La investigación apunta a este hombre, David Haag García, miembro de la familia ribeirense, como posible responsable de un machetazo en el cuello que dejó gravemente herido a uno de sus rivales durante la pelea, además de señalarle como el conductor de la furgoneta que arrolló en primera instancia al que luego terminó siendo la víctima mortal en aquella fatídica tarde de verano.