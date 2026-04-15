Las pruebas apuntan a un posible suicidio en el caso del hombre que apareció encadenado en el puerto de Ribeira

El cuerpo fue sacado del agua en una lancha de Salvamento Marítimo y llevado a una rampa del puerto a la espera de que llegase el juez. CARMELA QUEIJEIRO

La incógnita sobre qué le ocurrió al hombre que apareció muerto el martes en el puerto de Ribeira, sumergido en el agua y con una mano encadenada a una escalera, todavía no se ha resuelto, si bien los indicios parecen apuntar a un suicidio, según comentan fuentes cercanas a la investigación. El cadáver fue trasladado al Imelga para que se le practicara la autopsia y el mismo día por la noche estaba de vuelta en un tanatorio de la localidad barbanzana. De hecho, este miércoles por la tarde estaba previsto que sus restos ya fuesen a la iglesia parroquial de Xuño (O Porto do Son) para celebrar el funeral y, a continuación, ser enterrados en el cementerio.

Aunque que poco ha trascendido hasta el momento, y a pesar de lo extraño del suceso, las pruebas que han ido recabando los investigadores les llevan a que el varón decidió quitarse la vida. Aun así, todas las hipótesis siguen abiertas ya que tampoco se puede descartar que aparezca un indicio que le dé un vuelco al caso.

Cabe recordar que la Policía Nacional pudo recuperar el teléfono móvil, además de la cartera, del varón y, además, solicitó las imágenes de una cámara que apuntaba a la zona donde apareció el cuerpo. A pesar de la distancia a la que se encuentra, se espera que pueda arrojar algo de luz. En el punto hay varias cámaras en el edificio de Portos de Galicia, aunque llevan años sin funcionar.

En un acto en Ames, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al ser preguntado, señaló que no descartaba «ningunha posibilidade» y demandó «rigor, prudencia e non aventurarse en nada» hasta conocer todos los detalles.