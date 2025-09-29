El Partido Popular de Ribeira se alía con cuatro concejales del PBBI para arrebatar la alcaldía al BNG

Vicente Mariño de Bricio, Francisco Suárez-Puerta y Luís Pérez Barral cuando sellaron el acuerdo para gobernar en Ribeira CARMELA QUEIJEIRO

Hacía meses que el rumor estaba en la calle, pero todavía no había fecha oficial para una posible moción de censura que devolvería la alcaldía de Ribeira al PP. Hace apenas unos minutos se confirmó y se acaba de formalizar en el registro municipal el documento con el que previsiblemente los populares capitaneados por Mariola Sampedro volverán a tomar las riendas del Concello barbanzano.

El escrito está firmado por un total de 14 concejales de la corporación ribeirense, por lo que a los diez con los que cuenta el PP se han sumado otros cuatro de los cinco con los que cuenta el PBBI, el partido de Vicente Mariño de Bricio, que ya militó en su día en las filas del PP. Así, junto a Mariño firman la moción Herminia Pouso, Tania Redondo y Fernando Abraldes, y solo el actual edil de Sanidade, Juan Luis Furones, no secundaría esta decisión de su grupo.

Vicente Mariño no quiso ni confirmar ni desmentir su apoyo de forma oficial, pero ha convocado una rueda de prensa para esta tarde donde explicará los motivos de la decisión que han tomado él y tres miembros de su equipo. También Mariola Sampedro desvelará esta tarde los motivos que llevaron a presentar esta moción conjunta.

Tripartito tras las urnas

Hasta ahora, el PBBI formaba parte del tripartito que gobernaba en Ribeira desde el 2023, cuando sellaron un acuerdo con el BNG de Luís Pérez Barral -que sacó cinco actas de concejal en las urnas- y el PSOE -con solo una-. Aunque las últimas elecciones municipales las había ganado el PP, que acudió a las urnas con Manuel Ruiz Rivas como cabeza de lista, no había conseguido el apoyo del partido de Mariño para gobernar.

El pleno de la moción de censura se celebrará el próximo 13 de octubre, a las 12.00 horas, y el Concello de Ribeira podría tener a su primera alcaldesa.

Noticia en proceso de actualización