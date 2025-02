Los acusados de intentar matar a un joven en Ribeira llegan a un principio de acuerdo

Los dos acusados principales, el día que pasaron a disposición judicial en Ribeira. CARMELA QUEIJEIRO

Todo estaba preparado en la sección sexta de la Audiencia Provincial para la celebración a primera hora de la mañana de este miércoles del juicio a los dos acusados de intentar matar a un joven en Ribeira en mayo del 2023. Edison Ramírez y Eudis Francisco Acero se enfrentaban a penas de prisión de 20 y 10 años, respectivamente, pero las partes llegaron a un principio de acuerdo y la vista se aplazó hasta el 17 de marzo.

La abogada de los dos acusados principales, Carmen Ventoso, explicó que el trato con la Fiscalía y la acusación particular está condicionado al abono de la responsabilidad civil, de manera que el juicio se retomará en marzo si los procesados no ingresan 30.000 euros, a los que habrá que sumar otros 30.000 euros en pago aplazado. En total, el importe de la indemnización a la víctima es de 60.000 euros, frente a los algo más de 85.000 que pedía la Fiscalía y los 400.000 euros que reclamaba la acusación particular.

De confirmarse el acuerdo, también se verán reducidas de forma considerable las penas de prisión a las que se enfrenta los procesados. En el caso de Edison, para quien se pedía una condena de 20 años por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y uno de tenencia ilícita de armas, más su expulsión del país, cumplirá siete años en prisión y podrá permanecer en España. Por su parte, la petición para Eudis era de diez años por tentativa de homicidio, que con el trato alcanzado con Fiscalía y acusación particular se reducen a cinco.

Los acusados de intentar matar a un joven en Ribeira y darse a la fuga al aeropuerto de Oporto se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel Christopher rodríguez

Todo ello, insistió Carmen Ventoso, a la espera de que se consignen en la cuenta del juzgado esos 30.000 euros del pago inicial de la responsabilidad civil, algo que ella da por hecho puesto que hay voluntad por parte de sus defendidos de hacerle frente.

Otros dos procesados

El juicio que iba a iniciarse este miércoles en Santiago contaba con otros dos procesados, un hombre y una mujer a los que la Fiscalía acusa de encubrir a los presuntos autores del intento de homicidio y ayudarles en su intento de huida a Portugal. En su caso, no ha trascendido si han alcanzado algún tipo de acuerdo para evitar la celebración del juicio, pero algunas fuentes indican que hay posibilidad de que lleguen también a una conformidad.

Los hechos que derivaron en este procedimiento judicial se remontan a la madrugada del 21 de mayo del 2023 en Ribeira, cuando, tras una discusión en plena calle los dos acusados, presuntamente, asestaron cuatro puñaladas en un costado y pegaron un tiro a un joven que se interpuso para defender a un amigo suyo, causándole graves lesiones por las que arrastra secuelas importantes. Tras ello, emprendieron la huida con el objetivo de llegar al aeropuerto de Oporto para, presumiblemente, tomar un vuelo lejos del país, pero fueron interceptados y detenidos en el peaje de la AP-9 en O Porriño.