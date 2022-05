Neses casos a forma pode presentar diferenzas pola fala desa zona. Exemplo diso son os Ramirás que hai na provincia de Ourense (como o concello do mesmo nome) e os Ramiráns de Pontevedra. «A variedade dialectal inflúe nos nomes. Resumindo moito, Ramiráns sería o resultado esperable na metade máis occidental de Galicia e Ramirás na oriental. As dúas formas son galegas e perfectamente válidas, pero na toponimia respectamos a forma oral que se adecúa á realidade da zona», anota Ana Boullón, quen tamén fai parte do Seminario de Onomástica. «Pasa o mesmo con Bertamiráns, no concello de Ames, que puido ter evolucionado como Bertamirás de estar noutro lugar», engade.

Con be, non con uve

Se hai un topónimo que trouxo debate ese foi o do concello de Ribeira. Con todo, a discusión foi máis social que académica, xa que os investigadores da RAG non dubidan sobre a súa forma con be. «A complicación veu por un dirixente local que preferiu a forma con uve, pero neste caso non había dúbidas. De feito, os indicadores das estradas da Xunta xa che mandaban a Ribeira e non a Riveira», apunta Navaza.