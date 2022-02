Dadas ambas capacidades, a la hora de elegir entre navegar en el mar o en la política, José Luis Torres lo tiene muy claro: el primero. Podría dar a entender que no echa de menos nada de la política, pero en absoluto. Le falta, cuenta, la proximidad de la que hacía gala en su Ribeira, «estar con la gente, escuchar sus inquietudes y ayudar a conseguir los mejores servicios. Aún hoy me paran y me dicen».

Torres Colomer explica que ahora se dedica a su patria chica: su familia, sus amigos, su huerta y al Náutico, pero reconoce que tiene alguna espina clavada de la política: «No haber logrado el puerto exterior para barcos de pasajeros o más suelo industrial en Ribeira».