Polémica por no incluir A Dorna en las propuestas de festivos locales de Ribeira para el año

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira/la voz 17/10/2020 13:38 h

La comisión informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Benestar Social e Medio Ambiente de Ribeira ha elaborado una propuesta de acuerdo para trasladar al pleno en la que propone que se establezcan como días festivos municipales para el año el 16 de febrero, Martes de Carnaval, y el 16 de julio, virgen del Carmen. Esta iniciativa no ha sentado nada bien en el seno de la directiva de la Cofradía da Dorna que una vez más, «vemos como o PP busca esquivar que o 24 sexa festivo local. Non é moi coherente qeu o alcalde sempre veña presumindo do dorneiro que é». El colectivo recuerda que en el 2015 se aprobó en pleno que el 24 de julio «sempre sería festivo local, agás cando coincidise en domingo». El colectivo hace un llamamiento a la oposición para que se comprometan a defender y mantener esta festividad.

Por su parte, el BNG acaba de registrar una enmienda para mantener los festivos locales para el próximo año el Martes de Carnaval y el Día da Dorna. El nacionalista Luis Pérez Barral señala que: «Temos claro que os actos relixiosos do día da patroa ou da virxe do Carme deben ser realizados cando a Igrexa o estime oportuno, pois como representantes públicos cremos que debe existir unha separación entre as Administracións públicas e a relixión». Los frentistas destacan que hay un acuerdo de hace unos años en el que, de forma permanente, A Dorna sería festivo siempre, excepto cuando coincida en domingo.

El mandatario ribeirense, Manuel Ruiz, comenta que el grupo de gobierno habló con la patronal al respecto y no están a favor de que se declare festivo local un sábado pues, «non lles parecía o máis apropiado». Y es que según el alcalde, «o comercio ía abrir igual como fixo este ano pois así llo permite a lei pois para eles é un dos mellores sábados do ano. Creemos que hai razóns de peso para cambiar ese día por outro». Sobre el acuerdo por parte de la corporación dee hace unos años, el dirigente dijo que sigue vigente pero non os sábados. A Dorna volverá a ser festivo cando coincida pola semana».