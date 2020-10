El trámite ambiental para ampliar el parque industrial de Ribeira supera el examen de Medio Ambiente

0

La Consellería de Medio Ambiente ha emitido la declaración ambiental estratégica que hará posible la modificación puntual del PXOM y, consecuentemente, la ampliación del polígono industrial. Se trata de una noticia que, precisamente, el alcalde, Manuel Ruiz, afirmó hace unos días que aguardaba recibir esta semana. El mandatario mantiene contactos periódicos con la Administración para conocer la evolución de los trámites. Los servicios técnicos del Concello examinaron el documento enviado por la Xunta.

Desde Medio Ambiente indicaron que con la resolución se pone fin «á tramitación ambiental ordinaria do plan, durante a cal se foron integrando as consideracións establecidas polos diferentes órganos sectoriais e as principais consideracións ambientais expostas».

La única apreciación es que, atendiendo a las demandas de abastecimiento y saneamiento que generará el funcionamiento del nuevo polígono, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático determina en su resolución que «deberán establecerse as previsións das obras necesarias para ampliar e reforzar os sistemas xerais en materia de augas existentes e exteriores ao sector». Antes de proceder a la aprobación definitiva del proyecto que hará posible ampliar el polígono, el Concello de Ribeira tendrá que remitirlo a Urbanismo para su aceptación definitiva.