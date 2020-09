Anpa y dirección del colegio de Palmeira piden que se retrase el inicio del curso debido a unas obras

0

La Voz de Galicia M. X. Blanco

08/09/2020 13:16 h

Con las paredes exteriores repletas de andamios, las ventanas a medio colocar y los pasillos invadidos por cubos, rodillos y pintores. Así está a día de hoy el colegio de Palmeira, afectado por unas obras de eficiencia energética valoradas en casi 600.000 euros que debería estar finalizadas a estas alturas, pero cuya ejecución sufrió un retraso. La situación es tal que lo profesores ni siquiera han tenido tiempo de montar el mobiliario de las aulas, por lo que sillas y mesas permanecen arrinconadas.

La dirección del colegio ribeirense ha solicitado que se retrase el inicio de las clases y también la Anpa envió un escrito a la Consellería de Educación en este sentido. La entidad advierte incluso de que boicoteará el arranque del curso si se mantiene para esta semana: «Animaremos ás familias a que non leven aos seus fillos ao colexio ata que esta situación de perigo para todos se resolva». Desde la asociación consideran que el aplazamiento de las clases está en este caso más que justificado «pola necesidade de todo o equipo docente e non docente de ter acceso ás instalacións e poder preparar as aulas, o mobiliario, os puntos de hixienización, os aseos, os corredores, o comedor... así como permitir aos servizos de limpeza unha correcta habilitación dos espazos unha vez rematadas as obras e a súa necesaria hixienización antes do seu uso por parte do alumnado».