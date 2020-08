Versos y estrofas para homenajear a Manuel Ayaso en la clausura de su exposición de grabados

El creador ribeirense desarrolló, a lo largo de su carrera profesional en Estados Unidos, diferentes técnicas en las que evoca su infancia y las tradiciones de Galicia

Los ojos de Manuel Ayaso son los de un niño que veía arte allí donde los fijaba. Un crío de Aguiño que con tan solo 6 años bajaba hasta la orilla del mar para contemplar los barcos: «En la escuela el profesor me dejaba ir un rato al mar para pintar las dornas». Una pasión que hoy le sigue acompañando, pues «desde siempre fue una vocación». No obstante, en aquel momento ni soñaba con poder convertir la pintura en su trabajo.

Las cosas no siempre fueron sencillas para Ayaso, que a muy temprana edad se enfrentó a una grave enfermedad, «una pleura mal curada que derivó en una tuberculosis». Algo que lo llevó a conocer a decenas de médicos y curanderos, con los que las amigas de su madre los ponían en contacto. Al final dieron con la solución: «Uno me dijo lo que tenía y lo que necesitaba. Estuve ocho meses en cama, pero me curé». Todo lo vivido lo guardó dentro de él.

