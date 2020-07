La decisión de la patronal de Ribeira sobre la apertura de comercios el festivo local crea un cisma con el gobierno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Gerpe

21/07/2020 19:44 h

La Asociación de Empresarios de Ribeira, presidida por Francisco Martínez, comunicó el lunes que, tras una reunión mantenida con el sector: «Conocedores de la apertura del mercado municipal, el comercio ha decidido abrir el viernes, festivo local, en horario de mañana». El acuerdo, además de motivar la llegada de quejas al Concello, ha provocado un cisma con el gobierno dirigido por Manuel Ruiz , que ha emitido esta tarde un comunicado expresando su disconformidad.

non se comparten nin os criterios xurídicos sobre os que se pretende autorizar tal decisión nin, moito menos, que fose adoptada sen coñecemento do Concello»

El ejecutivo municipal es tajante al afirmar que «non se comparten nin os criterios xurídicos sobre os que se pretende autorizar tal decisión nin, moito menos, que fose adoptada sen coñecemento do Concello».

También se indica que la interpretación de la ley sobre la que se sustenta la apertura «estaría deixando sen contido a todos os efectos os festivos locais, xa que as restricións horarias inherentes a estes só poderían ser aplicadas sobre as superficies comerciais que teñan máis de 300 metros cadrados e sobre as industrias».

El gobierno de Ribeira considera que el 24 de julio solo es comprensible la apertura de establecimientos de alimentación debido al carácter perecedero de sus productos y al hecho de que se encadenan tres jornadas consecutivas no laborables.

se convocó una reunión en la que se tomó la decisión»

Por su parte, el presidente de la patronal comentó que fueron los socios los que transmitieron su deseo de abrir y que se convocó una reunión en la que «se tomó la decisión». También explicó que, previamente se consultó a la Xunta si era posible.