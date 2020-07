Tania Redondo, nueva concejala del PBBI en la corporación de Ribeira

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

06/07/2020 14:57 h

La corporación de Ribeira celebró, a las 13.30 horas, una sesión extraordinaria en la que Tania Redondo Fernández juró su cargo como nueva concejala del PBBI, en sustitución de Dolores Elorduy. Fue un pleno breve en el que los ediles, con los votos favorables de PP y PSOE, la abstención de BNG y Suma Ribeira y el voto en contra del PBBI, aprobó definitivamente los presupuestos, que se elevan a 24,3 millones.

Lo hizo después de que se desestimase una alegación presentada por un sindicato. El alcalde, remitiéndose a los informes del departamento técnico, señaló que la enmienda a los presupuestos municipales no cumple ninguno de los apartados establecidos por la ley. Sin embargo, y aunque su contenido no se trató, sí dio pie a que se abordasen aspectos relativos a la aprobación del organigrama laboral del Concello.

El nacionalista Xosé Vázquez Cobas pidió que se acabe «coa precarización do traballo no Concello». Coincidiendo con el regidor, Manuel Ruiz, apostó por la conversión en funcionarios del personal laboral en los casos en los que la legislación lo permita. Sin embargo, Cobas recalcó que «estamos oa relación de postos de traballo do 2009». A este aspecto, Ruiz contestó: «A nova RPT ten que ser só polos cambios que houbo. A negociación está aberta».

El portavoz del PBBI, Vicente Mariño de Bricio, comentó que existía un compromiso para «funcionalizar las plazas». En cuanto a la alegación, manifestó: «La podemos considerar para posteriores plenos, cuando todas las partes se sienten». A este respecto, Ruiz precisó que había un calendario de negociaciones que el covid rompió.