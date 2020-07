Los patrones mayores de Ribeira, Aguiño y Palmeira reclaman un capitán marítimo para la localidad

0

La Voz de Galicia a. Gerpe

ribeira / la voz 04/07/2020 05:10 h

El malestar de las cofradías por la carga de trabajo que les está suponiendo encargarse de la tramitación telemática de los despachos de barcos y los enroles de las tripulaciones ha motivado que aflorara una demanda que lleva latente mucho tiempo: la designación de un capitán marítimo específico para Ribeira.

Así lo indican los responsables de las tres cofradías del municipio, que coinciden en señalar que un puerto de la importancia del ribeirense debe contar con unos servicios administrativos acordes a sus necesidades.

El dirigente del pósito de Aguiño, José Santamaría, subraya que «esta capitanía sempre funcionou de xeito independente. Non é normal que o posto estea compartido». Santamaría va más allá al asegurar que, al eliminar prestaciones, «non se lle está a dar a Ribeira a importancia que merece como un dos principais portos de baixura de Europa».

De forma paralela, Santamaría también se refiere a la dotación de personal: «Os profesionais que hai fan un excelente traballo, pero non chegan a todo».

Los contratiempos

En la misma línea se expresa el dirigente de la entidad de Palmeira, Miguel Franco, quien subraya: «Sempre houbo capitáns marítimos independentes. Non é de recibo a situación actual». Franco alude a los contratiempos que supone para las cofradías «ter que facer a tramitación telemática dunha documentación que non é cousa nosa».

El patrón mayor de Ribeira, José Pérez, recalca que la plaza debería cubrirse, al tiempo que demanda un aumento de la plantilla en la capitanía: «A xente ten que saír ao mar. Non podes ter un barco parado á espera de que che dean unha cita».

Explica que ya transmitió las demandas al capitán marítimo de Vilagarcía, para que conociera la opinión del sector y que su intención es volver a hacerlo: «Aínda que iso depende de Madrid».

Los patrones mayores cuentan con el respaldo del Concello, cuyo alcalde, Manuel Ruiz, recordó ayer que ya se realizó una solicitud al Ministerio de Fomento: «Volveremos reiterala». Sobre la situación actual, Ruiz comentó que considera un despropósito que un puerto de la importancia del ribeirense «dependa dunha comisión de servizos. Supoño que non queren cubrir a praza ou non sei se a pretensión futura é ir eliminando as capitanías marítimas».