La Xunta invertirá 400.000 euros en el nuevo auditorio de Ribeira

La Voz de Galicia Ribeira La Voz

02/07/2020 16:17 h

El Consello da Xunta aprobó un convenio de colaboración con el Concello de Ribeira, a través del cual el Gobierno gallego invertirá, en los próximos tres años, 400.000 euros en la construcción del nuevo auditorio de la capital barbanzana, "que dará servizo a toda a comarca do Barbanza e que servirá de punto de encontro sociocultural para todos os cidadáns da contorna", apuntaron desde la Consellería de Cultura.

El futuro edificio dispondrá de una sala principal con un aforo de 512 personas que funcionará como auditorio. Además, tendrá una sala usos múltiples o teatro, que se habilitará para representaciones, conciertos, recitales y conferencias. El proyecto también contempla una aula de ensayos anexa al escenario y otra más para actividades con poco público.

"O presente convenio realízase de acordo á planificación estratéxica efectuada pola Xunta para acometer actuacións con fins culturais da man de concellos, asociacións, fundacións e entidades culturais, no ámbito da promoción e a difusión da cultura. As propostas do plan enmárcanse en cinco liñas de actuación, entre as que figura a liña de melloras e equipamentos culturais, primando aquelas que chegan a un maior número de usuarios", recordaron desde el Gobierno autonómico.