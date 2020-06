Galiza Nova iza en Ribeira a bandeira do arco da vella

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

29/06/2020 20:41 h

O colectivo Galiza Nova en Arousa norte, acompañado da candidata da Pobra nas eleccións autonómicas polo BNG, Rosana Pérez, e dos concelleiros de Ribeira Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez, izaron onte na praza do Centenario a bandeira do arco da vella para reivindicar a igualdade e que ningún cidadán sexa discriminado pola súa orientación sexual. Rosana Pérez explicou o cambio de lei propón o BNG. A responsable de Galiza Nova na bisbarra, Diana Lixó, asegurou que non hai espazo para a intolerancia.