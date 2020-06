El pleno de Outes aprobó un reconocimiento de crédito para el plan de ahorro energético

0

La Voz de Galicia Laura Martelo

outes 26/06/2020 14:59 h

Finalmente, el Concello de Outes está más cerca de ver renovadas las luminarias de prácticamente todo el municipio. En una sesión que se prolongó hasta la medianoche, el pleno de la corporación dio el visto bueno al proyecto que el grupo municipal presentó ante el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético y que supondrá, tal y como explicó el alcalde, Manuel González, «un importante aforro enerxético e mellora do medio ambiente», estimado en cerca de 40.000€. El proyecto, que asciende a algo más de 950.000 euros, contó con los votos favorables del grupo municipal, BNG y PSOE. Los populares, aunque manifestaron sentirse alegres por conocer los detalles, se abstuvieron al entender que la cifra de ahorro aportada por Compromiso Outes no refleja el mantenimiento ni la amortización de gasto que el Concello tendrá que aportar. Así mismo, su portavoz, Beatriz Molinos, lamentó no tener acceso al proyecto a pesar de solicitarlo en varias ocasiones. Los nacionalistas, por su parte, felicitaron al gobierno local por un proyecto tan ambicioso. «Todo o que sexa mellorar as condicións da veciñanza de Outes será máis que benvido», manifestó la portavoz del BNG, María Xosé Suárez, una apreciación compartida con la bancada socialista, cuyo portavoz, José Antonio Caamaño, se mostró de acuerdo «polo aforro que suporá», aunque solicitó al mandatario más comunicación e información «antes de tomar algunhas decisións».

non podemos deixar pasar este proxecto»

En consonancia con esta aprobación, la corporación municipal aprobó una modificación de crédito de 188.000 euros para afrontar la parte del proyecto que el concello tendría que asumir, una cantidad que, tal y como comentó González, provendrá del remanente líquido de tesorería. Según explicó, son conscientes que esto afectará a la regla de gasto pero «non podemos deixar pasar este proxecto». Tanto PP como PSOE resaltaron las advertencias reflejadas en los informes de intervención en este sentido, aunque Caamaño se mostró a favor de apostar por el proyecto. Suárez, por su parte, aseguró entender el gasto y apeló a la responsabilidad del gobierno municipal.

Otro de los puntos aprobados fue una enmienda para la rectificación de errores detectados en la presentación de proyectos con cargo al POS 2020 que, según apuntó González, tiene que ver con una documentación requerida por la Deputación. En este caso, la oposición criticó la premura en la presentación de los proyectos porque «pode causar retrasos» en la concesión de las ayudas, y solicitó «prestar máis atención a estes aspectos», tal y como apuntó Molinos. Suárez aprovechó para pedir la rectificación del proyecto de eliminación de las escaleras situadas en el Albán, en la localidad de San Cosme.

LA NOCHE DE LAS MOCIONES

Fueron las seis mociones presentadas en el pleno las que extendieron su duración hasta las doce de la noche. Los primeros en intervenir fueron los socialistas para proponer el arreglo de los aseos del campo de fútbol, que según apuntó Caamaño «dan un servizo deficitario e insuficiente», una cuestión que contó con el acuerdo unánime de todos los grupos. La segunda de las mociones expuestas por los socialistas tuvo que ver con la propuesta de un programa de ayudas para cubrir gastos en el inicio del curso escolar para menores en edad escolar, con el fin de paliar «os efectos económicos e sociais» de la pandemia. Aunque los grupos se mostraron a favor, puntualizaron la necesidad de una mayor definición para no solapar con ayudas provenientes de otras instituciones.

Ya por vía de urgencia, Molinos presentó una iniciativa, aprobada con los votos favorables de PP y PSOE, para la contratación de socorristas con fondos propios para la temporada estival del 2020, al considerar que ya deberían estar en activo a finales de junio. Además, puntualizó que «tanto nos orzamentos prorrogados coma nos que se aprobaron no pasado pleno hai unha partida específica para a contratación de 5 socorristas por 3 meses». Sobre esto, González explicó que se mantuvo esta partida en los actuales presupuestos «por cuestión de precaución» con el fin de no depender de los plazos de concesión de ayudas de la Xunta de Galicia aunque se optó por intentar no echar mano de ella por economía. Así mismo, apuntó que los procedimientos de selección del personal ya están en marcha al ser concedida la ayuda por parte de la Xunta para tales efectos. La oposición echó en falta un mayor número de socorristas para asegurar las playas del municipio y consideraron arriesgado demorar las contrataciones, aunque los nacionalistas entendieron la postura de Compromiso en cuanto al ahorro de la partida.

Los populares también presentaron otra propuesta relacionada con la modificación del reglamento general de Costas iniciada por el gobierno central, una cuestión que tal y como trasladó Molinos, «pode afectar a moitas empresas que teñen actividade no litoral» y que, tal y como criticó Suárez, no contó con participación y fue tramitada «pola vía de urxencia». Finalmente fue aprobada con una modificación por la que se insta a la Xunta de Galicia a reclamar las competencias en materia de concesiones en el litoral.

Por parte del grupo del BNG se presentó una moción de urgencia relativa a la situación de Alcoa. Sobre esto, Suárez propuso al pleno instar a la Xunta la nacionalización de la planta, así como «posibilitar unha tarifa eléctrica galega» y la puesta en marcha del Estatuto do Consumidor Electrointensivo. La moción, en la que se abstuvo el PP por falta de tiempo de análisis, fue aprobada por el resto de formaciones. Así mismo, los nacionalistas obtuvieron el acuerdo del pleno en su segunda moción, para la declaración institucional de apoyo a los colectivos LGTBI y su impulso durante todo el año mediante campañas de sensibilización y concienciación.