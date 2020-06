El éxito del Cidade de Ribeira

0

La Voz de Galicia Álvaro Sevilla

13/06/2020

Creemos ciegamente que existen retos imposibles, aunque en realidad son así hasta que alguien los supera y nos demuestra lo contrario. ¿Quién podría creer hace semanas que el fútbol de Ribeira dejaría atrás rencillas y peleas para ensamblar un proyecto común? Incluso cuando sabemos que el camino que recorremos no es el correcto, lo más difícil es detenerse, reconocer nuestros fallos y cambiar de rumbo. No es plato de buen gusto admitir errores, pero es importante hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Naufragar tras colisionar contra las rocas o instalarse en la intrascendencia siempre es peor que tragarse el orgullo.

El Cidade de Ribeira nace de la mano de un grupo de personas que han decidido ser valientes y dar carpetazo al pasado. Han arriesgado porque no es sencillo decirle adiós a lo conocido y mucho menos abandonar la zona de confort para entrar a un terreno todavía por explorar. La decisión no tendrá el beneplácito de todos, porque en la memoria de muchos aún están proyectos pasados que fracasaron y empeoraron aún más las cosas. Que vuelva a ocurrir es un riesgo que nadie puede ni debe olvidar. La mejor manera de no repetir los fallos es conociéndolos. En esta nueva realidad ya no hay un camino trazado. Toca crearlo de nuevo. Arrimando el hombro entre todos. La mejor opción siempre será cooperar que esperar el traspiés del vecino para rematarlo con una zancadilla.

No soy el único que cree que el éxito del proyecto pasa por varios pilares. El más importante es que el deporte base no caiga preso de esa obsesión enfermiza por la competición, por el éxito instantáneo y por los intereses particulares de directivos, técnicos, padres y madres. No olvidemos que la mayor virtud que tiene el deporte es su capacidad para cohesionar a la sociedad, crear vínculos entre personas y transmitir valores. En el Club de Remo Cabo da Cruz existe una máxima que fundamenta su filosofía: primero formar personas, después deportistas y por último remeros. Creo que es un excelente punto de partida.

Los orientales conocen una verdad que es universal: las victorias se consiguen con persistencia y trabajo. En la vida, como en el campo de fútbol, debemos aprender que toca pelear para lograr nuestros propósitos. Potenciar los valores del esfuerzo, del trabajo en equipo, del compañerismo y el respeto se antoja más importante que ganar la liga con un equipo de biberones. A la larga, todos nos daremos cuenta.

El segundo gran pilar pasa por no cerrarle las puertas a nadie. Es cierto que hubo quien creyó en la unión desde el inicio, que también hay quien tuvo dudas en muchas ocasiones y que quedan muchos que siguen en contra. Ribeira son los más de 27.000 vecinos que viven en ella. El éxito pasa por que todos sientan que forman parte de esa unión. Nadie se siente parte de una familia si se encuentra la puerta siempre cerrada.

El paso que parecía imposible se ha dado. El futuro es una incógnita, el potencial es tremendo, pero es seguro que existirán problemas y zancadillas. Para sobreponerse a los escollos es fundamental poner en el centro de la ecuación una sola cosa, los niños y las niñas que quieran disfrutar y formarse a través del deporte. Si por algo merece la pena el esfuerzo, será por ellos, por su presente y por su futuro. El éxito depende de lo que ellos aprendan y logren, y que en un futuro, cuando dejen de ser niños y se transformen en adultos, se sientan orgullosos e identificados de haber formado parte de Ribeira y del Cidade de Ribeira.

Ese será el mayor éxito.