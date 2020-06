Vandalismo lingüístico en Ribeira

0

La Voz de Galicia a. Gerpe

12/06/2020 15:14 h

Algunos ciudadanos no parecen aceptar de buen grado que el Concello de Ribeira haya optado, de forma oficial, por respetar el dictamen de la Real Academia da Lingua Galega y escribir el topónimo del municipio con be. Aunque para nadar entre dos aguas, el Concello emplea a modo de letra be un símbolo que evoca a un corazón. Sin embargo, algún disconforme ha decidido coger la brocha por su cuenta y marcar claramente una uve en las letras de colores que lucen en el nuevo mirador de la avenida del Malecón.