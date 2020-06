El Concello de Ribeira cancela las fiestas y anuncia límites para todos tipo de actos en verano

0

La Voz de Galicia M. X. B.

ribeira 05/06/2020 14:53 h

Tardó el Concello de Ribeira en pronunciarse sobre sus planes para el verano en lo que a las fiestas se refiere, pero el alcalde, Manuel Ruiz Rivas, al fin habló del tema y con contundencia. No solo anunció la cancelación de todas las celebraciones estivales promovidas por el Ayuntamiento, sino que lanzó una advertencia que condicionará, y mucho, el futuro de aquellas citas que dependen de asociaciones. En este sentido, aseguró que no se autorizará ningún tipo de evento en el que no esté garantizado plenamente el control de los aforos.

La medida adoptada por el Concello ribeirense de suspender el calendario estival afecta tanto a las fiestas de verano, que estaban programadas para el período comprendido entre el 29 de julio y el 2 agosto, como a las celebraciones en honor de Santa Uxía, previstas para septiembre, y la feria de cultura marinera Artemar. La organización de las primeras estaba ya muy avanzada e incluso había varios contratos firmados, entre ellos, los de las orquestas París de Noia y Olympus.

Límites en San Juan

En cuanto a la advertencia lanzada sobre aquellas citas que no dependen directamente del Ayuntamiento, Manuel Ruiz alertó de que el objetivo es primar la seguridad y evitar las aglomeraciones, por lo que no se consentirá ninguna fiesta sin que ambos puntos estén completamente garantizados. De hecho, avanzó que, de cara a San Juan, no se autorizará hoguera alguna en el espacio público municipal.

Pese a las restricciones, el departamento de Cultura sí trabaja en la confección de un programa de actividades culturales para su desarrollo durante el verano, acorde con los protocolos de seguridad vigentes.