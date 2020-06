El BNG de Ribeira exige medidas para mejorar el suministro de agua

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Gerpe

05/06/2020 21:32 h

El BNG de Ribeira, por medio de su portavoz, Xosé Vázquez Cobas, reclama que se subsanen los problemas de suministro de agua que se registran en el municipio. La formación asegura haber recibido quejas vecinales durante las últimas jornadas y manifiesta que tiene conocimiento directo de problemas en Padín, Monumento, García Bayón, Castiñeiras, Ameixida, Martín y en zonas de Aguiño como Celeiráns, Muralla o Rascacú.

El portavoz nacionalista aseguró: «Está habendo un rosario de problemas con rupturas na rede de abastecemento, baixadas de presión e mesmo cortes de subministro durante horas». Vázquez Cobas afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino que se repite de forma constante, «ante un goberno municipal inmóbil que non toma cartas no asunto».

El BNG insta a Ruiz a exigir a la empresa concesionaria que efectúe las mejoras necesarias para evitar la bajada de presión, los cortes y las rupturas en la red. Vázquez Cobas manifestó que «o deseleixo do goberno fai que a empresa poida estar a incumprir o contrato sen ningunha consecuencia».