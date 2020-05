PP, PSOE, BNG y Suma aparcan sus diferencias políticas para reactivar Ribeira con un plan conjunto

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

23/05/2020 16:23 h

Cuatro de los cinco grupos que integran la corporación municipal de Ribeira han dejado a un lado sus diferencias políticas para sacar adelante el plan Reactiva Ribeira, dotado con más de cinco millones de euros y encaminado a inyectar fondos para la promoción económica, social y para favorecer el empleo. Como quedó de manifiesto en el solemne acto celebrado durante la mañana en la casa consistorial de Ribeira, este acuerdo marco está realizado con las aportaciones de las cuatro formaciones políticas cuyos portavoces lo rubricaron. Lo secundan también otros colectivos, como Cáritas, ICE Renovación o la cofradía de pescadores.

Haciendo una metáfora esta época en la que se impone el uso de mascarilla, el portavoz de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, dijo en su intervención que esta «é unha máscara quirúrxica política para evitar os efectos nocivos da pandemia». Ferrón insistió en la necesidad de «loitar contra o virus de xeito conxunto». Por su parte, el nacionalista Xosé Vázquez Covas apuntó: «O BNG puxo por riba de todo o interés dos veciños». El socialista José Vilas abogó por «unha Ribeira forte e unida» y la popular María José Sampedro, que recordó a los fallecidos sentenció: «O conxunto de Ribeira é o xérmolo desde plan».

Finalmente intervino el alcalde, Manuel Ruiz, quien destacó que Ribeira es un municipio singular y que con uniones como la protagonizada por los cuatro partidos políticos vuelve a demostrarlo.

Encaje hubo que hacer en el salón de plenos para dar cabida a todos los asistentes, representantes de sectores sociales y de partidos políticos, como IPR, que este mandato no están presentes en la corporación pero que siguen muy de cerca la actividad municipal. Ruiz Rivas concluyó su intervención asegurando: «Intentaremos non deixar a ninguén atrás do sufrimento que padeceu ou pode padecer a causa desta pandemia».

El plan, dotado con más de cinco millones de euros, se estructura en varias áreas. Desde ayudas directas a personas que se han quedado sin trabajo, a autónomos o a afectados por un ERTE, hasta programas de promoción del empleo, dotado con 1,3 millones; promoción económica, que cuenta con cerca de 800.000 o promoción social, al que se inyectarán 1.040.000 euros. Ahora solo falta sentar las bases para determinar la distribución de las partidas según una serie de apartados bien definidos, que abarcan la contratación directa por parte del Concello, las campañas de promoción comercial y hostelera en conjunto con la patronal, y la formación.