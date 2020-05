El gobierno de Ribeira propone un presupuesto de 24,3 millones orientado a dar respuesta a la crisis sanitaria

0

RIBEIRA 21/05/2020

RIBEIRA 21/05/2020 18:04 h

Ribeira fue el primer concello de la comarca en emitir los plenos en directo y ha ido mejorando el servicio, hasta ofrecer una emisión en directa de calidad que permite a los internautas ver todo lo que sucede en el salón noble. Tendrá que ser a través de esta vía como, las personas interesadas, puedan contemplar el debate previsto para el próximo jueves sobre los presupuestos, dado que la sesión será presencial, a petición de los ediles, pero las necesidades de mantener las distancias impedirán que acceda el público.

Será una sesión intensa, cuya hora todavía deberán consensuar los grupos, en la que serán objeto de debate unas cuentas de 24,3 millones, lo que supone casi un 10 % más que el pasado año. Sin embargo, se trata de un plan financiero con un carácter único, como manifestó Manuel Ruiz durante la comparecencia en la que lo dio a conocer. Es excepcional como la situación que está viviéndose. Por eso se priman el aspecto social y económico con el fin de «non deixar a ninguén atrás», como apuntó Ruiz Rivas. El mandatario, que ya se lo dio a conocer a los portavoces de los grupos políticos hace dos días, lo definió como sensible en lo social, protector en lo económico y preventivo, dado que incluye la adquisición de distinto material encaminado a la protección frente a un posible rebrote de la epidemia.

El motivo de que el presupuesto ascienda se debe, comentó el regidor, a que en el capítulo de ingresos se incluyen el millón de euros de la subasta del matadero, que prevé realizarse en cuanto se levanten las restricciones impuestas por el estado de alarma a los procesos administrativos.

La deuda

Uno de los aspectos destacados por el mandatario fue el relativo a la deuda porque, comentó, será la primera vez en 30 años que el Concello no recurra a un préstamo. Según explicó, eso permitirá reducir la deuda «que a fin de ano estará por debaixo do 30 %». Asimismo, subrayó que el préstamo solicitado el pasado ejercicio para hacer frente a la parte correspondiente del Concello por el auditorio no será preciso usarlo, al haberse obtenido de la Xunta ayudas por importe de 900.000 euros.

En cuanto al gasto social, supera los dos millones de euros y los fondos destinados a emergencia social se elevan hasta los 200.000. Además, hay una partida de 195.000 euros para gastos excepcionales motivados por el covid-19, a la que se añaden campañas de dinamización como Animarte o el programa de mejora de la cualificación profesional, con más de 500 cursos.